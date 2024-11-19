Министр торговли отрицает рост расходов казахстанцев на электричество из-за перевода времени

- Я вам хочу донести главную мысль в связи с изменениями часового пояса. Не произошло существенного увеличения потребления электричества. Много домыслов и легенд рождается. Мы сопоставили объемы закупок. Эта информация есть. И господин Есимханов (вице-министр энергетики - прим. ред.) интервью давал, что у нас даже уменьшилась закупка в сопредельных странах электроэнергии, - сказал А. Шаккалиев на брифинге в Правительстве.

Он также ответил на жалобы родителей, которым приходится забирать своих детей со школ в темноте.

- Я, как отец четверых детей, забираю своих детей периодически, когда есть время. Я вам скажу, что вторая смена заканчивается в 19:05. В прошлом году мы также в темноте (возвращались - прим. ред.). Повторюсь, что прошлый год, что этот, у нас расписание не изменилось… Мои дети встают без проблем. И многие родители это отмечают. Утром дети встают спокойно. Мы дали им утреннее время, мы дали им возможность выспаться и пойти в школу. Вот что мы дали. Надо же говорить о других ощущениях, о других изменениях, - добавил министр.

Ранее в Правительстве рассмотрели вопрос перевода страны на единый часовой пояс. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал о преимуществах перехода Казахстана на пятый часовой пояс.

Между тем, два казахстанца подали в суд на Правительство из-за перевода времени.