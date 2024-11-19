Что будет с часовым поясом в Казахстане

Он напомнил, что 19 января 2024 года правительство приняло решение о применении 5-го часового пояса на территории страны. Соответствующие изменения были внесены в постановление «О порядке исчисления времени».

— Это решение принято с учетом многочисленных обращений граждан Костанайской и Кызылординской областей, которые в течение нескольких лет поднимали этот вопрос. При принятии решения были использованы научно-обоснованные доводы, отраженные в отчете специально созданной Межведомственной рабочей группы по порядку исчисления времени, в которую вошли депутаты Парламента, представители государственных и местных органов, ученые, эксперты, институты и общественные объединения в составе 60 человек, — отметил министр.

Арман Шаккалиев добавил, что Международный альянс сторонников природного времени (IANT) дал положительное заключение на решение правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5, который соответствует географической долготе и является оптимальным решением для населения. По его словам, UTC+5 не является новым поясом для нашей страны, а является возвратом к исторически оправданному времени.

Данный пояс охватывает долготу от 67,5 до 82,5 градусов, включая города Астана, Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Павлодар, куда подпадают более 76% населения страны или более 15 млн человек.

— Отдельные лица, не обладающие специальными познаниями, продвигают в социальных сетях негативное мнение, аргументируя якобы удобствами для своих повседневных нужд. При этом не понимая долгосрочные негативные последствия для экономики и здоровья граждан, создавая отдельные гипотезы и домыслы. Рабочей группой по рассмотрению петиции дополнительно изучены все бытовые аргументы и не установлены причино-следственные связи, негативно влияющие на здоровье и экономику. Таким образом, принятое решение об изменении часового пояса является научно обоснованным и экономически целесообразным, — резюмировал глава Минторговли.

Премьер-министр отметил, что министр торговли и интеграции привел все исчерпывающие аргументы в пользу действующего часового пояса.

— Правительство поддерживает это решение. Пятый часовой пояс географически охватывает большую часть территории страны. Поручаю министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о том, как будет проводиться исследование о влиянии перевода времени на казахстанцев. Также, согласно данным Минэнерго, перевод времени не повлиял на энергопотребление Казахстана.