Два казахстанца подали в суд на Правительство из-за перевода времени

— Ранее, насколько мне известно, было два иска. Один иск был отклонен, поскольку истец был ненадлежащим лицом. Он не был автором, заявителем петиции. Он подал иск от лица членов-подписантов. Есть соответствующие процессуальные решения суда. По второму иску также были процессуальные основания, производства не было, — рассказал министр.