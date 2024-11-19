12:39, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5
Два казахстанца подали в суд на Правительство из-за перевода времени
Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Ранее, насколько мне известно, было два иска. Один иск был отклонен, поскольку истец был ненадлежащим лицом. Он не был автором, заявителем петиции. Он подал иск от лица членов-подписантов. Есть соответствующие процессуальные решения суда. По второму иску также были процессуальные основания, производства не было, — рассказал министр.
Ранее в Правительстве рассмотрели вопрос перевода страны на единый часовой пояс. Министр Арман Шаккалиев рассказал о преимуществах перехода Казахстана на пятый часовой пояс.