РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:08, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Министр спорта РК высказался о ситуации с допингом Жанибека Алимханулы

    Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов прокомментировал ситуацию вокруг возможного допинга казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ербол Мырзабосынов
    Фото: Kazinform

    — Да, к сожалению, перед важным боем такой случай произошел. Но будет вскрытие второй пробы — это будет 8 января. Команда Жанибека и мы ждем вскрытия второй пробы. Информацию дадим после, — сказал Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве.

    Отвечая на вопрос о возможных последствиях в случае подтверждения допинга, министр отметил, что решение будет принимать Всемирное антидопинговое агентство и Международная организация бокса.

    Напомним, что в начале декабря стало известно, что допинг-проба А Жанибека Алимханулы, взятая в ноябре в ходе подготовки к объединительному бою с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой дала положительный результат на запрещенный мельдоний.

    В Казахстанской федерации профессионального бокса в связи с этим сделали особое заявление, а команда Алимханулы отрицает обвинения в употреблении боксером допинга.

    Теги:
    Ербол Мырзабосынов Спорт Министерство туризма и спорта РК Правительство РК Бокс Жанибек Алимханулы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают