Министр спорта РК высказался о ситуации с допингом Жанибека Алимханулы

— Да, к сожалению, перед важным боем такой случай произошел. Но будет вскрытие второй пробы — это будет 8 января. Команда Жанибека и мы ждем вскрытия второй пробы. Информацию дадим после, — сказал Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях в случае подтверждения допинга, министр отметил, что решение будет принимать Всемирное антидопинговое агентство и Международная организация бокса.

Напомним, что в начале декабря стало известно, что допинг-проба А Жанибека Алимханулы, взятая в ноябре в ходе подготовки к объединительному бою с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой дала положительный результат на запрещенный мельдоний.

В Казахстанской федерации профессионального бокса в связи с этим сделали особое заявление, а команда Алимханулы отрицает обвинения в употреблении боксером допинга.