Министр сельского хозяйства РК встретился с туркестанскими хлопководами

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетили Мактааральский район, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В первую очередь, во время посещения производственного кооператива «Ашм Сервис орталыгы» в сельском округе Махтаарал, рабочая группа ознакомилась с ходом уборки хлопка. В этом году товарищество засеяло семенами хлопка 70 га, на сегодня урожайность составляет 25 ц/га. Также производственный кооператив оснащен 58 единицами сельскохозяйственной техники и обеспечивает работой 43 человека.





В целом, в этом году в области хлопчатник выращивают на 131 тыс. га, крестьяне планируют собрать более 340 тыс тонн продукции. Из них в настоящее время собрано 320 тысяч тонн. На данный момент крестьян волнует вопрос цены на «белое золото». На сегодня





хлопкоперерабытывающие заводы Мактааральского района предоставляют аванс в размере 100 тыс. тенге за тонну хлопка. Однако до сих пор фактическая цена не утверждена.





Для решения этого вопроса в поселке Атакент министр и глава региона провели встречу с руководителями хлопкоперерабатывающих заводов района и сельхозтоваропроизводителями региона. В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы хлопководства, а со стороны акимата области были внесены соответствующие предложения министру сельского хозяйства. При этом, Сапархан Омаров отметил, что эти предложения найдут свою поддержку и будут рассмотрены на заседании Правительства. В свою очередь, Умирзак Шукеев отметил, что цены на хлопок-сырец в ближайшие дни будут стабилизированы. В завершение визита в Сайрамском районе рабочая группа ознакомилась с деятельностью ТОО «Dala-fruit.kz». Глава Минсельхоза дал положительную оценку работе, проводимой в области в сфере сельского хозяйства.



































