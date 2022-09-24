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Министр обороны РК проверил состояние и порядок содержания военной техники

Редактор:  
Алла Серикбаева
24 Сентября 2022, 13:38
Министр обороны РК проверил состояние и порядок содержания военной техники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комиссия Министерства обороны под руководством генерал-полковника Руслана Жаксылыкова посетила военные объекты, дислоцированные в Кызылординской области и в Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Кызылорде руководителю оборонного ведомства доложено о предназначении и боевых возможностях воинской части, о ходе учебно-боевой деятельности. Министр обратил особое внимание на состояние объектов военной инфраструктуры, ознакомился с работой штаба, условиями питания военнослужащих. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков также проверил состояние и порядок содержания военной техники в парке боевых машин, условия хранения оружия.

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Кроме того, министр обороны побывал на военном полигоне, где осмотрел учебные поля и проверил их готовность к практическим занятиям.

В завершение визита глава ведомства дал ряд указаний по повышению качества боевой учебы личного состава, совершенствованию учебно-материальной базы боевой подготовки, соблюдению мер безопасности при выполнении учебно-боевых задач.

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В Туркестане министр обороны осмотрел здание международного аэропорта и территорию, запланированную для строительства военного сектора «Туркестан», и обсудил вопросы, связанные с предстоящими работами.


Кызылординская область   Армия   Минобороны РК   Вооруженные силы   Туркестан  
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