В СКО продолжается реконструкция и строительство водопроводов для 200 сел

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область, где ознакомился с реализуемыми в регионе проектами по обеспечению питьевым водоснабжением более 200 сел.

Глава водного ведомства ознакомился с работами по строительству 220 км водоводов от Кокшетауского группового водопровода для 24 сел Айыртауского района и района Шал акына. Проект близится к завершению, объект вводится в эксплуатацию.

Ранее Министерство водных ресурсов и ирригации запустило три новые системы питьевого водоснабжения. В результате 42 села в четырех районах СКО, в которых проживают 22 тысячи человек, получат возможность подключиться к централизованному водоснабжению.

При этом два проекта, предусматривающие строительство отводов от Булаевского группового водопровода к населенным пунктам Тайыншинского и Акжарского районов СКО, были полностью завершены на полтора года раньше.

В Есильском районе министр ознакомился с реконструкцией Пресновского группового водопровода. Проект предусматривает реконструкцию головных сооружений, реконструкцию и строительство 171 километра магистрального трубопровода и отводов, строительство более 52,6 километров разводящих сетей, а также 15 площадок напорно-регулирующих сооружений и пунктов реализации воды.

— В результате будет улучшено водоснабжение в 15 селах области, в которых проживают 21 тысяч человек. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году. На сегодня уложено 170 километров магистрального трубопровода и отводов, работы на головных сооружениях выполнены на 73%, в 13 селах работы на завершающей стадии. При этом в тестовом режиме начата подача воды в четыре села, — говорится в сообщении ведомства.

В Кызылжарском районе Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом работ по реконструкции Соколовского группового водопровода. Здесь построено более 57 километров отводов из 59 километров и 76 километров разводящих сетей из 77,7 километров. В тестовом режиме осуществляется подача воды в три села из десяти. В настоящее время ведутся работы по устройству разводящих сетей, площадок водопроводных сооружений и пунктов раздачи воды.

Также глава водного ведомства ознакомился с ходом ремонта защитной дамбы села Прибрежное Кызылжарского района. На объекте протяженностью пять километров ведутся работы по укреплению тела дамбы, завозу грунта и монтажу железобетонных плит. Завершить проект планируется к началу декабря текущего года. Аналогичные работы осуществляются на защитной дамбе села Тепличное протяженностью более 4,6 километров.

Ранее сообщалось, что десять групповых водопроводов передали в ведение акиматов в Казахстане.