Министр иностранных дел РК отметил вклад Назира Торекулова в казахскую дипломатию

В рамках мероприятия в столичной школе-лицее № 35, носящей имя дипломата, состоялось открытие бюста Назира Торекулова, а также музея, посвященного его жизни и дипломатической деятельности. Кроме того, была организована научно-практическая конференция, на которой обсуждалось его историческое наследие.

Приветственное письмо главы внешнеполитического ведомства участникам зачитал председатель Комитета международной информации МИД РК Ерлан Жетыбаев.

Фото: МИД РК

— Назир Торекулов — выдающийся государственный деятель, заложивший основы казахской дипломатии на международной арене. Его интеллект, знания и ответственность перед страной служат примером истинного патриотизма для молодого поколения, — говорится в обращении министра.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса, учёные, ветераны дипломатической службы и потомки Назира Торекулова. Гости также посетили передвижную выставку «Назир Торекулов: Человек, который поднял дух нации», организованную Туркестанским музеем.

Фото: МИД РК

По словам организаторов, встреча позволила молодежи глубже понять историю отечественной дипломатии и значение служения национальным интересам.

