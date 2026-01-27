РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:27, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Министр иностранных дел РК отметил вклад Назира Торекулова в казахскую дипломатию

    Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев отметил вклад Назира Торекулова в становление отечественной дипломатии в ходе торжественного мероприятия «Жизненный путь Назира — путь наставничества», передает агентство Kazinform.

    Назир Торекулов, бюст, дипломатия МИД
    Фото: МИД РК

    В рамках мероприятия в столичной школе-лицее № 35, носящей имя дипломата, состоялось открытие бюста Назира Торекулова, а также музея, посвященного его жизни и дипломатической деятельности. Кроме того, была организована научно-практическая конференция, на которой обсуждалось его историческое наследие.

    Приветственное письмо главы внешнеполитического ведомства участникам зачитал председатель Комитета международной информации МИД РК Ерлан Жетыбаев.

    Ерлан Жетыбаев
    Фото: МИД РК

    — Назир Торекулов — выдающийся государственный деятель, заложивший основы казахской дипломатии на международной арене. Его интеллект, знания и ответственность перед страной служат примером истинного патриотизма для молодого поколения, — говорится в обращении министра.

    В мероприятии приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса, учёные, ветераны дипломатической службы и потомки Назира Торекулова. Гости также посетили передвижную выставку «Назир Торекулов: Человек, который поднял дух нации», организованную Туркестанским музеем.

    Министр иностранных дел РК отметил вклад Назира Торекулова в казахскую дипломатию
    Фото: МИД РК

    По словам организаторов, встреча позволила молодежи глубже понять историю отечественной дипломатии и значение служения национальным интересам.

    Ранее своим мнением о роли Казахстана как центра дипломатической активности в регионе поделился грузинский политолог.

    Теги:
    Астана Дипломат МИД РК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают