Министр иностранных дел РК отметил вклад Назира Торекулова в казахскую дипломатию
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев отметил вклад Назира Торекулова в становление отечественной дипломатии в ходе торжественного мероприятия «Жизненный путь Назира — путь наставничества», передает агентство Kazinform.
В рамках мероприятия в столичной школе-лицее № 35, носящей имя дипломата, состоялось открытие бюста Назира Торекулова, а также музея, посвященного его жизни и дипломатической деятельности. Кроме того, была организована научно-практическая конференция, на которой обсуждалось его историческое наследие.
Приветственное письмо главы внешнеполитического ведомства участникам зачитал председатель Комитета международной информации МИД РК Ерлан Жетыбаев.
— Назир Торекулов — выдающийся государственный деятель, заложивший основы казахской дипломатии на международной арене. Его интеллект, знания и ответственность перед страной служат примером истинного патриотизма для молодого поколения, — говорится в обращении министра.
В мероприятии приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса, учёные, ветераны дипломатической службы и потомки Назира Торекулова. Гости также посетили передвижную выставку «Назир Торекулов: Человек, который поднял дух нации», организованную Туркестанским музеем.
По словам организаторов, встреча позволила молодежи глубже понять историю отечественной дипломатии и значение служения национальным интересам.
Ранее своим мнением о роли Казахстана как центра дипломатической активности в регионе поделился грузинский политолог.