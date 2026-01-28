РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:25, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Министр энергетики РК назвал размер своей зарплаты

    Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов озвучил размер своей зарплаты и задекларированного дохода за год на брифинге в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерлан Аккенженов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Отвечая на вопросы журналистов, министр сообщил, что его единственным источником дохода за прошлый год была заработная плата. 

    — Если мы говорим только про заработную плату, то моя заработная плата в месяц составляет порядка один миллион 200 тысяч тенге. У нас есть премиальные выплаты, поэтому они все указаны (в декларации — прим.ред), — сказал Аккенженов. 

    Он уточнил, что общая сумма задекларированного дохода за год составила чуть более 20 млн тенге.

    Напомним, ранее доходы семей чиновников и дипломатов обнародовали в Казахстане.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
