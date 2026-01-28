Министр энергетики РК назвал размер своей зарплаты

Отвечая на вопросы журналистов, министр сообщил, что его единственным источником дохода за прошлый год была заработная плата.

— Если мы говорим только про заработную плату, то моя заработная плата в месяц составляет порядка один миллион 200 тысяч тенге. У нас есть премиальные выплаты, поэтому они все указаны (в декларации — прим.ред), — сказал Аккенженов.

Он уточнил, что общая сумма задекларированного дохода за год составила чуть более 20 млн тенге.

Напомним, ранее доходы семей чиновников и дипломатов обнародовали в Казахстане.