Доходы семей чиновников и дипломатов обнародовали в Казахстане

В открытом доступе представлены данные о доходах сотрудников шести ведомств: Министерств национальной экономики, финансов, обороны, транспорта, торговли и интеграции, а также иностранных дел.

При этом среди членов Правительства сведения о доходах опубликованы по заместителю Премьер-министра — министру национальной экономики Серику Жумангарину.

Министерство национальной экономики

Согласно опубликованным данным ведомства, доход супруги главы министерства Серика Жумангарина Сании Садыковой составил 88 678 984 тенге. Указано, что эта сумма является доходом от инвестирования на рынке ценных бумаг в виде полученных дивидендов и вознаграждений.

Также в МНЭ раскрыли сведения о доходах супруги вице-министра национальной экономики Асана Дарбаева. По данным декларации, доход Гульнур Дарбаевой за отчетный период составил 69,6 млн тенге.

Министерство финансов

В декларациях Министерства финансов указано, что супруга вице-министра финансов Асета Турысова задекларировала доход в размере 6,8 млн тенге.

Министерство обороны

Также раскрыты данные по линии Министерства обороны. Согласно опубликованной информации, супруга заместителя министра обороны по тылу и военной инфраструктуре Каныша Абубакирова получила доход в размере 34 млн тенге.

Министерство торговли и интеграции

В декларации вице-министра торговли и интеграции Асета Нусупова указано, что доход его супруги за отчетный период составил 450 тысяч тенге.

Министерство транспорта

Согласно данным о доходах вице-министра транспорта Талгата Ластаева, его супруга заработала 5,3 млн тенге в 2024 году.

Доходы семей казахстанских послов

Министерство иностранных дел опубликовало сведения о доходах семи казахстанских дипломатов и их супругов.

У чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Эстонии Алтая Кульгинова доходы за 2024 год указаны как 0 тенге, при этом его супруга Жанар Келимбетова задекларировала доход в размере 16,97 млн тенге.

Аналогичные данные отражены и в декларации чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрата Нурышева. Согласно опубликованным данным, доход самого дипломата составил 0 тенге, тогда как его супруга Алия Нурышева указала доход в размере 12,33 млн тенге.

Посол Казахстана в Эфиопии Барлыбай Садыков указал доход в 3,38 млн тенге.

Доход главы дипмиссии Казахстана во Франции Гульсары Арыстанкуловой составил 2,64 млн тенге.

Согласно декларации посла Казахстана в Иране Онталаба Оналбаева, доход его супруги составил 1,19 млн тенге, тогда как сам дипломат доходов не задекларировал.

У посла Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршакова задекларирован доход в 875 тысяч тенге, доход его супруги — 25 тысяч тенге.

Доход чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Швеции Олжаса Сулейменова составил 0 тенге, доход его супруги Жанар Примбетовой — 26 550 тенге.

Напомним, что с 2025 года высокопоставленные чиновники, депутаты и судьи Казахстана обязаны публиковать декларации о своих доходах и имуществе в открытых источниках.