2 млрд деревьев: министр экологии заявил о приписках при реализации инициативы

— Когда я был назначен министром, я как лесовод по образованию сразу понимал, что при реализации задачи по высадке двух миллиардов деревьев возникнет много вопросов. В сентябре 2023 года я был назначен, и уже с октября мы приступили к работе. Я собрал специалистов из регионов — опытных производственников, в том числе находящихся на пенсии, сформировал рабочие группы и совместно с территориальными инспекциями мы провели масштабную, тотальную проверку всех посадок и посевов, произведенных с 2021 года в рамках поручения Главы государства, — сообщил министр.

По его словам, были выявлены завышенные показатели приживаемости, необоснованное увеличение площадей, а в целом — неисполнение объемов в пределах 25-30%. Проверки проводились по Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областям и области Жетысу. По некоторым из них направлены письма в акиматы с требованием принять меры в отношении виновных лиц. Эта работа сейчас продолжается.

— Повторюсь, мы проводим тотальную проверку готовности регионов к посадкам в 2026–2027 годах. Основной, самый тяжелый год — это 2027-й. Вы понимаете, в 2024 году сроки были продлены, соответственно, в 2025 году нам нужно будет заготовить огромный объем семян, в 2026 году их посеять. То есть 2027 год станет своего рода «узким горлышком». И именно поэтому мы проводим проверку, чтобы подойти к этому периоду без долгов, — заключил глава Минэкологии.

Ранее сообщалось, что министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, почему не успели с высадкой миллиардов деревьев.