Почему не успели с высадкой миллиардов деревьев – ответ министра экологии Казахстана

По словам министра, реализация задачи требует комплексного подхода: от разработки рабочих проектов до сбора семян, подготовки почвы, самой высадки и последующего ухода за деревьями. На сегодня в государственном лесном фонде уже посажено 1 млрд 150 млн единиц посадочного материала. Однако полное выполнение поручения оказалось невозможным из-за недостаточного финансирования со стороны местных исполнительных органов.

— Основная причина неисполнения поручения Главы государства в полном объеме — это отсутствие финансирования со стороны местных исполнительных органов. Я акцентирую внимание: 80% государственного лесного фонда находится в ведении акиматов, и именно они должны были обеспечить основной объем работ — начиная со сбора семян. Также необходимо было увеличить количество сезонных работников, закупить технику, — пояснил Ерлан Нысанбаев.

Министр отметил, что до поручения ежегодно высаживались леса на площади 50–55 тысяч гектаров. После старта программы эти объемы выросли более чем в два раза. Соответственно, потребности в технике, персонале и семенном материале также резко увеличились. Например, объемы сбора семян выросли с 500 до 1250 тонн.

— А если нет семян, значит, нет и посадочного материала. Даже если он есть — без техники такой объем вручную не посадишь. Надо понимать: вся работа проводится механизировано, как и во всем мире, — подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

По словам Ерлана Нысанбаева, в 2021–2023 годах выполнение программы составило в среднем 70–75%. Невыполненные объемы перенесены на 2026–2027 годы. С 2023 года министерство усилило контроль за сбором семян, а также начало масштабную проверку состояния питомников. До 10 августа в профильное ведомство будет представлен доклад о готовности посадочного материала на следующие два года.

С первых лет реализации инициативы по высадке двух миллиардов деревьев отмечалось отставание от плана. Ранее аналитический обозреватель агентства Kazinform разбирался, почему наверстать темпы так и не получилось.