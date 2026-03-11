телерадиокомплекс президента РК
    17:39, 11 Март 2026 | GMT +5

    Министр экологии опроверг слухи о высоком уровне сероводорода на ТШО и Кашагане

    Информация о высоком уровне сероводорода на ТШО и Кашагане не соответствуют действительности. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ТШО

    — Не может постоянно быть высоким уровень (сероводорода — прим. ред) — такие уровни бывают в случае аварии или несанкционированных выбросов, а в остальных случаях природа-матушка делает свою работу. Ветровой режим в таких случаях здорово помогает, поэтому такой опасности нет, — сказал Нысанбаев на брифинге в Мажилисе. 

    Министр также прокомментировал прогнозы некоторых экспертов о том, что в случае атаки на нефтяные объекты на Каспии может произойти масштабный выброс серы, из-за которого море якобы «сварится».

    — Я абсолютно точно могу сказать, что это блеф. Это какая-то очередная бредовая мысль. Чтобы сварить и осушить море, вы понимаете, какой должен быть эффект? Поэтому это исключено. Осушить Каспийское море невозможно, — подчеркнул он.

    Напомним, 18 января на месторождении Тенгиз произошел пожар, в ходе которого было эвакуировано более 450 сотрудников.  На следующий день компания «Тенгизшевройл» объявила о временной приостановке производства на месторождениях Тенгиз и Королевское.

    Данира Искакова
