    22:22, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Министр Аккенженов провел встречу с представителем Минфина США

    Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел переговоры с директором управления по контролю за иностранными активами Минфина США Брэдли Смитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

    Министр Аккенженов встретился с представителем Минфина США
    Фото: Министерство энергетики РК

    Стороны обсудили вопросы минимизации непреднамеренных последствий санкционной политики США для казахстанской экономики и практические аспекты взаимодействия с партнерами в условиях действующих ограничений, а также подтвердили настроенность на открытый, прагматичный и транспарентный диалог на основе взаимного уважения и договорились продолжить консультации.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и США подписали меморандум по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

    Минэнерго РК Ерлан Аккенженов США
    Анастасия Палагутина
    Автор
