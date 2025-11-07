Министр Аккенженов провел встречу с представителем Минфина США

Стороны обсудили вопросы минимизации непреднамеренных последствий санкционной политики США для казахстанской экономики и практические аспекты взаимодействия с партнерами в условиях действующих ограничений, а также подтвердили настроенность на открытый, прагматичный и транспарентный диалог на основе взаимного уважения и договорились продолжить консультации.

Ранее сообщалось, что Казахстан и США подписали меморандум по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.