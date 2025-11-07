22:22, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5
Министр Аккенженов провел встречу с представителем Минфина США
Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел переговоры с директором управления по контролю за иностранными активами Минфина США Брэдли Смитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.
Стороны обсудили вопросы минимизации непреднамеренных последствий санкционной политики США для казахстанской экономики и практические аспекты взаимодействия с партнерами в условиях действующих ограничений, а также подтвердили настроенность на открытый, прагматичный и транспарентный диалог на основе взаимного уважения и договорились продолжить консультации.
Ранее сообщалось, что Казахстан и США подписали меморандум по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.