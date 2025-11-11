Министерство здравоохранения Казахстана получило новые функции

Документ дополнен новыми функциями министерства, среди которых:

утверждение методики планирования объемов медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на основе потребности населения;

определение перечня требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования, условия ее применения и срок действия данной меры (при необходимости);

определение порядка обеспечения лекарственными средствами для лечения орфанных заболеваний, осуществляемого в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и за счет иных источников;

определение скрининговых исследований на раннее выявление наследственных врожденных пороков и отклонений развития;

определение перечня заболеваний при оказании услуг по профилактике и диагностике, включенных в специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

определение скрининговых исследований на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, глаукомы, сахарного диабета, вирусных гепатитов В и С и других, включенных в специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

утверждение перечня социально значимых заболеваний, включающего в том числе туберкулез, ВИЧ-инфекцию, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, психические, поведенческие расстройства (заболевания), орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсию, острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев, инсульты в течение одного года;

участие в оценке производства заявителей для включения в реестр казахстанских товаропроизводителей;

участие в пределах своей компетенции в разработке условий производства, производственных и технологических операций.

С 1 января 2027 года:

определение перечня состояний, угрожающих жизни в экстренной форме, включенных в специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, стоит ли казахстанцам ожидать увеличения цен на лекарства в следующем году.