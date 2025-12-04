Министерство водных ресурсов РК обновляет данные по крупнейшим рекам и водохранилищам

Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК, филиал «Су-метрология» РГП «Казводхоз» завершил батиметрическую съемку Шардаринского водохранилища на площади более 18 тысяч гектаров и топографическую съемку объекта на площади более 72 тысяч гектаров. Полученные в ходе полевых работ материалы находятся в обработке, ведется составление итогового отчета.

В этом году, в рамках реализации дорожной карты «Комплекс мер по развитию водохозяйственной системы в области батиметрии на 2025–2029 годы», филиал также выполнил батиметрические съемки на Битикском, Донгулукском, Кировском и Сарышыганакском водохранилищах Западно-Казахстанской области. В настоящий момент на Кировском водохранилище близится к завершению топографическая съемка.

По словам директора департамента цифровизации Министерства водных ресурсов и ирригации Мейргуль Куандыковой, также были выполнены работы по батиметрической съемке 1800 километров реки Есиль, 1300 километров реки Жайык и Сергеевского водохранилища, расположенного в Северо-Казахстанской области. В следующем году филиал «Су-метрология» планирует провести батиметрические и топографические съемки на десяти водохранилищах Туркестанской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство РК выделило 1,8 млрд тенге на модернизацию водоснабжения в Улытау.