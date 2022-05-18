18 Мая 2022 13:34

Министерство не строило модульный госпиталь в Алматы – глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что модульный госпиталь, качество строительства которого депутаты подвергли критике, не состоит на балансе ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эту больницу не строило министерство. Согласно договору, эта больница построена через акимат. К ее приему или качеству министерство отношения не имеет и не может ответить. Она не находится на нашем балансе», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее депутаты Мажилиса потребовали инициировать детальные и открытые для общества проверки строительства госпиталей для лечения больных от коронавируса.

«По некоторым данным, в строительстве отдельных ковидных госпиталей со стороны BI Group использовались стройматериалы из разобранных зданий в регионах. К примеру, в поселке Опорный Атырауской области, который находится приблизительно в 300 км от города Атырау, было разобрано общежитие, предназначенное для работников ТШО. Данные стройматериалы отправили в Алматы для сооружения модульной ковидной больницы стоимостью в 5,5 млрд тенге госбюджетных средств», - сказал мажилисмен Жамбыл Ахметбеков, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.