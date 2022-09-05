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Минимаркет горел вдоль трассы в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Сентября 2022, 10:40
Минимаркет горел вдоль трассы в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В поселке Гульдала Талгарского района вдоль автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал» произошло загорание минимаркета «Евразия». Пожар локализован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места пожара появилось в сети. По данным ДЧС Алматинской области, сообщение о загорании поступило 5 сентября в 7:18. На место вызова незамедлительно были направлены противопожарные подразделения по повышенному рангу вызова.

«По прибытию на место вызова в 7:44 часов было установлено, что горит одноэтажный продуктовый магазин «Евразия» на общей площади 600 квадратных метров. Пожар локализован в 09:03. Локализация достигнута работой четырех стволов РСК-50 от АЦ и водовоза Шахман. Производится проливка и разбор конструкций», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

Для выяснения причины пожара на место вызова направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС. Жертв и пострадавших нет.

В тушении загорания в общей сложности были задействованы 24 сотрудника и восемь единиц техники.





Алматинская область   Происшествия   Пожар  
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