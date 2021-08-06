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Минимаркет горел в Алматы

6 Августа 2021 14:39
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Минимаркет горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кровля одноэтажного минимаркета горела в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе ДЧС горола сообщили, что 6 августа в 9:26 пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Медеуский район, по адресу улица Желмая, 24. По прибытии через пять минут пожарные выяснили, что открытым пламенем горит кровля одноэтажного минимаркета «Бұлбұл» с переходом на кровлю пристроенного к магазину подсобного помещения на общей площади 280 квадратных метров.

«Принятыми мерами пожар локализован в 10:15, в 10:36 пожар ликвидирован. Пожарные не дали распространиться огню на расположенные в этом здании ломбард, аптеку, магазин по продаже разливных напитков, подсобное помещение и летнее кафе. Жертв и пострадавших нет. В этой связи ДЧС предупреждает владельцев объектов общественного питания, периодически проводить осмотр электропроводки, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели и сами электроприборы. Не эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией», - отметили в ДЧС.


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#Алматы   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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