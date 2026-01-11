Минфин США допустил смягчение санкций против Венесуэлы

Как сообщает агентство Reuters, глава ведомства добавил, что встретится на следующей неделе с руководителями Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка по вопросу возобновления сотрудничества с Венесуэлой.

Бессент уточнил, что почти 5 млрд долларов (4,3 млрд евро) венесуэльских денежных активов в форме специальных прав заимствования (СПЗ) МВФ, в настоящее время замороженных, могут быть в дальнейшем использованы ⁠для восстановления экономики страны. Глава министерства финансов уточнил, что оно будет готово конвертировать СПЗ, хранящиеся в фонде, в доллары для использования в реконструкции Венесуэлы.

— Мы снимаем санкции с нефти, которая будет продаваться, — добавил министр.

Минфин США изучает возможность принятия шагов, которые облегчат передачу выручки от торговли нефтью, хранимой преимущественно на борту танкеров, в Венесуэлу. Бессент также высказал мнение, что небольшие частные компании быстро вернутся в нефтяной сектор Венесуэлы.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что крупные нефтяные компании инвестируют в Венесуэлу как минимум 100 млрд долларов.