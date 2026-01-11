РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Минфин США допустил смягчение санкций против Венесуэлы

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ряд санкций Вашингтона в отношении Венесуэлы могут быть сняты уже на следующей неделе, чтобы облегчить продажу нефти, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Венесуэла будет закупать только американские товары - Трамп
    Фото: tdsecurities.com

    Как сообщает агентство Reuters, глава ведомства добавил, что встретится на следующей неделе с руководителями Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка по вопросу возобновления сотрудничества с Венесуэлой.

    Бессент уточнил, что почти 5 млрд долларов (4,3 млрд евро) венесуэльских денежных активов в форме специальных прав заимствования (СПЗ) МВФ, в настоящее время замороженных, могут быть в дальнейшем использованы ⁠для восстановления экономики страны. Глава министерства финансов уточнил, что оно будет готово конвертировать СПЗ, хранящиеся в фонде, в доллары для использования в реконструкции Венесуэлы.

    — Мы снимаем санкции с нефти, которая будет продаваться, — добавил министр.

    Минфин США изучает возможность принятия шагов, которые облегчат передачу выручки от торговли нефтью, хранимой преимущественно на борту танкеров, в Венесуэлу. Бессент также высказал мнение, что небольшие частные компании быстро вернутся в нефтяной сектор Венесуэлы.

    Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что крупные нефтяные компании инвестируют в Венесуэлу как минимум 100 млрд долларов.

    Теги:
    Венесуэла Санкции Нефть Мировые новости США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают