Минфин США допустил смягчение санкций против Венесуэлы
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ряд санкций Вашингтона в отношении Венесуэлы могут быть сняты уже на следующей неделе, чтобы облегчить продажу нефти, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Как сообщает агентство Reuters, глава ведомства добавил, что встретится на следующей неделе с руководителями Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка по вопросу возобновления сотрудничества с Венесуэлой.
Бессент уточнил, что почти 5 млрд долларов (4,3 млрд евро) венесуэльских денежных активов в форме специальных прав заимствования (СПЗ) МВФ, в настоящее время замороженных, могут быть в дальнейшем использованы для восстановления экономики страны. Глава министерства финансов уточнил, что оно будет готово конвертировать СПЗ, хранящиеся в фонде, в доллары для использования в реконструкции Венесуэлы.
— Мы снимаем санкции с нефти, которая будет продаваться, — добавил министр.
Минфин США изучает возможность принятия шагов, которые облегчат передачу выручки от торговли нефтью, хранимой преимущественно на борту танкеров, в Венесуэлу. Бессент также высказал мнение, что небольшие частные компании быстро вернутся в нефтяной сектор Венесуэлы.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что крупные нефтяные компании инвестируют в Венесуэлу как минимум 100 млрд долларов.