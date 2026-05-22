    Минфин РК разработал новые правила работы Фонда проблемных кредитов

    Министерство финансов Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект постановления, устанавливающего новые правила деятельности Фонда проблемных кредитов, и требования к приобретаемым им активам, передает агентство Kazinform. 

    Документ разработан в рамках реализации норм законодательства о банках и банковской деятельности и направлен на систематизацию работы фонда.

    Согласно проекту, предлагается утвердить единые правила приобретения, оценки, управления и последующей реализации активов, находящихся в управлении фонда. Речь идет в том числе о правах требования, залоговом имуществе и финансовых инструментах.

    Проект также определяет механизмы работы с такими активами — от реструктуризации и взыскания до передачи в аренду, доверительное управление или отчуждения в установленном порядке.

    Отдельный блок документа посвящен требованиям к приобретаемым активам. Предусматриваются критерии отбора, ограничения, случаи недопустимости приобретения отдельных активов, а также специальные условия и исключения, включая сделки, ранее одобренные Правительством либо заключенные до 31 декабря 2017 года.

    Как отмечают разработчики, принятие документа позволит унифицировать процедуры работы Фонда проблемных кредитов, повысить прозрачность управления активами и привести деятельность организации в соответствие с действующим законодательством.

    Ожидается, что новые правила начнут применяться после вступления постановления в силу.

    Публичное обсуждение проекта продлится до 9 июня 2026 года на портале «Открытые НПА».

    Ранее Национальный банк Казахстана объявил о введении нового показателя оценки долговой нагрузки заемщика с 1 января 2027 года.

     

    Адиль Саптаев
