Нацбанк РК вводит новый лимит долговой нагрузки заемщиков с 2027 года

Национальный банк Казахстана объявил о введении нового показателя оценки долговой нагрузки заемщика с 1 января 2027 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Финансовый регулятор разработал проект постановления по введению предельного уровня коэффициента долга к доходу заемщика. С 1 января 2027 года этот показатель будет установлен на уровне восьми годовых доходов.

Показатель коэффициента долга к доходу заемщика (КДД) запустили в Казахстане для недопущения избыточной долговой нагрузки населения. С августа 2024 года он работал в мониторинговом режиме.

Как пояснили в Нацбанке, КДД отражает отношение общей задолженности заемщика по всем непогашенным займам и микрокредитам, в том числе планируемый новый заем, к его годовому доходу. Это будет показывать способность заемщика вовремя обслуживать свой долг.

— Высокое значение КДД свидетельствует о повышенной долговой нагрузке и росте вероятности неплатежеспособности заемщика. Как и действующий коэффициент долговой нагрузки заемщика (КДН), КДД рассчитывается до принятия решения о выдаче займа, — пояснили в Нацбанке.

По мнению регулятора, введение КДД позволит банкам вести ответственную кредитную политику и снизить риски чрезмерной закредитованности населения.

Учитывая признаки охлаждения рынка потребительского кредитования, Нацбанк не собирается устанавливать отдельные ставки КДД для ипотеки, автокредитов и беззалоговых потребительских займов.

Однако в случае возникновения рисков регулятор допускает введение дифференцированных ставок.

— В случае нарастания рисков в сегменте розничного кредитования Национальный Банк оставляет за собой право установить дифференцированные предельные значения КДД по видам займов, а также изменить общий уровень КДД с учетом обеспечения баланса между доступностью кредитов и рисками финансовой стабильности, — говорится в сообщении.

При этом действующий коэффицент долговой нагрузки (КДН) заемщика оставят без изменений. Сейчас его значение составляет 0,5.

Ранее сообщалось, что в Казахстане замедлился рост потребительского кредитования — с более чем 30% в предыдущие годы до 6-7%.