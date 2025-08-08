РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:08, 08 Август 2025 | GMT +5

    Минфин РК усиливает контроль за опытом работы строительных организаций

    Министерство финансов совместно с профильными госорганами и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» приступило к пересмотру существующих механизмов оценки опыта участников рынка государственных закупок в строительной отрасли, передает агентство Kazinform.

    строительство, құрылыс
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Новые подходы к подтверждению опыта работы включают:

    Учет опыта по внебюджетным проектам только по технически сложным объектам, где заказчиками выступают негосударственные юридические лица (информация подтверждается через систему РГП «Госэкспертиза»);

    Ограничение количества учитываемых объектов - не более трех объектов в год при оценке опыта как критерия, влияющего на ценовое предложение участника;

    Подтверждение опыта по объектам госучреждений и субъектам квазигосударственного сектора, финансируемым только за счет государственных инвестиций (указывается в заключении экспертизы);

    Дополнительные требования по объектам квазигоссектора: в числе подтверждающих документов требуются талон уведомления и заключение экспертизы.

    Соответствующий приказ и.о. министра финансов от 6 августа 2025 года № 425 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министра финансов Республики Казахстан» (зарегистрирован в МЮ РК 6 августа 2025 года № 36586) вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (zan.gov.kz).

    Как сообщалось ранее, более 40 строительных объектов с нарушениями выявлены в ЗКО.

    Теги:
    Госзакупки Минфин РК Строительство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
