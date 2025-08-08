Минфин РК усиливает контроль за опытом работы строительных организаций

Новые подходы к подтверждению опыта работы включают:

Учет опыта по внебюджетным проектам только по технически сложным объектам, где заказчиками выступают негосударственные юридические лица (информация подтверждается через систему РГП «Госэкспертиза»);

Ограничение количества учитываемых объектов - не более трех объектов в год при оценке опыта как критерия, влияющего на ценовое предложение участника;

Подтверждение опыта по объектам госучреждений и субъектам квазигосударственного сектора, финансируемым только за счет государственных инвестиций (указывается в заключении экспертизы);

Дополнительные требования по объектам квазигоссектора: в числе подтверждающих документов требуются талон уведомления и заключение экспертизы.

Соответствующий приказ и.о. министра финансов от 6 августа 2025 года № 425 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министра финансов Республики Казахстан» (зарегистрирован в МЮ РК 6 августа 2025 года № 36586) вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (zan.gov.kz).

Как сообщалось ранее, более 40 строительных объектов с нарушениями выявлены в ЗКО.