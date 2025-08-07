РУ
    22:00, 06 Август 2025 | GMT +5

    Более 40 строительных объектов с нарушениями выявлены в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области с начала текущего года на строительных объектах было проведено 35 внеплановых проверок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    строитель
    Фото: pexels

    Как сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля области Алибек Антазиев, по результатам данных проверок было возбуждено и рассмотрено 59 административных дел на общую сумму свыше 15 миллионов тенге.

    По словам Алибека Антазиева, с целью устранения выявленных нарушений было выдано 27 предписаний. Кроме того, в рамках полномочий управления оказано 276 услуг по аттестации экспертов, 180 — по лицензированию юридических лиц и 4 услуги — по управлению проектами.

    — По результатам проведённого мониторинга на 43 строительных объектах были зафиксированы факты несоблюдения установленных строительных требований в ходе выполнения строительно-монтажных работ. В частности, установлено, что 14 объектов возведены без соответствующих разрешительных документов. Все эти объекты подлежат демонтажу до конца года. Например, в городе Уральск незаконно были построены жилые дома по адресам: улица Тәуелсіздік, 39 и улица Ж.Досмұхамедова, 33, — сообщил Алибек Антазиев.

    Согласно данным управления, с начала года было подано 150 уведомлений о начале строительно-монтажных работ, рассмотрено 247 актов приёмки объектов в эксплуатацию, а также зарегистрировано 325 отчётов по техническому надзору.

    Теги:
    ЗКО Нарушения Строительство Западно-Казахстанская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
