Более 40 строительных объектов с нарушениями выявлены в ЗКО

Как сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля области Алибек Антазиев, по результатам данных проверок было возбуждено и рассмотрено 59 административных дел на общую сумму свыше 15 миллионов тенге.

По словам Алибека Антазиева, с целью устранения выявленных нарушений было выдано 27 предписаний. Кроме того, в рамках полномочий управления оказано 276 услуг по аттестации экспертов, 180 — по лицензированию юридических лиц и 4 услуги — по управлению проектами.

— По результатам проведённого мониторинга на 43 строительных объектах были зафиксированы факты несоблюдения установленных строительных требований в ходе выполнения строительно-монтажных работ. В частности, установлено, что 14 объектов возведены без соответствующих разрешительных документов. Все эти объекты подлежат демонтажу до конца года. Например, в городе Уральск незаконно были построены жилые дома по адресам: улица Тәуелсіздік, 39 и улица Ж.Досмұхамедова, 33, — сообщил Алибек Антазиев.

Согласно данным управления, с начала года было подано 150 уведомлений о начале строительно-монтажных работ, рассмотрено 247 актов приёмки объектов в эксплуатацию, а также зарегистрировано 325 отчётов по техническому надзору.