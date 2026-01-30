Минфин РК сократил допустимый объем субподряда по госконтрактам до 30%

— Одно из направлений совершенствования нашего закона в текущем году — это как раз контроль за исполнением договоров. Мы будем его совершенствовать. Но уже на сегодняшний день сделано несколько важных шагов. В частности, это контроль за передачей работ в субподряд. В новом законе мы предусмотрели, что в субподряд может передаваться не более 30 процентов объёма работ, тогда как ранее он составлял 50 процентов. Проблема была в ослаблении контроля за такими передачами, — отметил Даурен Кенбеил на брифинге в СЦК.

По его словам, новые нормы предусматривают более жесткие последствия для генеральных подрядчиков в случае нарушений.

— Если на объекте будет зафиксировано превышение допустимого объема передачи работ в субподряд либо появится незаявленный субподрядчик, заказчик получает право расторгнуть договор с генеральным подрядчиком. Это одно из ключевых направлений усиления контроля за исполнением договорных обязательств, — пояснил вице-министр.

Второй инструмент — общественный мониторинг.

— В апреле 2024 года был принят закон об общественном контроле. Мы увязали его с законом о государственных закупках и предусмотрели, что любой житель населённого пункта может подать жалобу или иным образом отреагировать на процесс строительства школ, дорог и других объектов. Это и есть общественный мониторинг, — сообщил он.

Ранее мы сообщали, что объем договоров с казахстанскими производителями вырос на 23% в Казахстане.