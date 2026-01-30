РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:42, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Минфин РК сократил допустимый объем субподряда по госконтрактам до 30%

    Министерство финансов усиливает контроль за исполнением договоров государственных закупок. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил, передает корреспондент агентства Kazinform.

    документы, бизнес, доклад
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Одно из направлений совершенствования нашего закона в текущем году — это как раз контроль за исполнением договоров. Мы будем его совершенствовать. Но уже на сегодняшний день сделано несколько важных шагов. В частности, это контроль за передачей работ в субподряд. В новом законе мы предусмотрели, что в субподряд может передаваться не более 30 процентов объёма работ, тогда как ранее он составлял 50 процентов. Проблема была в ослаблении контроля за такими передачами, — отметил Даурен Кенбеил на брифинге в СЦК.

    По его словам, новые нормы предусматривают более жесткие последствия для генеральных подрядчиков в случае нарушений. 

    — Если на объекте будет зафиксировано превышение допустимого объема передачи работ в субподряд либо появится незаявленный субподрядчик, заказчик получает право расторгнуть договор с генеральным подрядчиком. Это одно из ключевых направлений усиления контроля за исполнением договорных обязательств, — пояснил вице-министр.

    Второй инструмент — общественный мониторинг. 

    — В апреле 2024 года был принят закон об общественном контроле. Мы увязали его с законом о государственных закупках и предусмотрели, что любой житель населённого пункта может подать жалобу или иным образом отреагировать на процесс строительства школ, дорог и других объектов. Это и есть общественный мониторинг, — сообщил он.

    Ранее мы сообщали, что объем договоров с казахстанскими производителями вырос на 23% в Казахстане. 

    Теги:
    Госзакупки Минфин РК
    Карина Кущанова
    Автор
