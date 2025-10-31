РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:26, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Минфин РК опроверг фейк о «новой финансовой программе»

    Министерство финансов Республики Казахстан сообщает о распространении недостоверной информации о «новой финансовой программе», действующей при поддержке Министерства, передает Kazinform.

    фейк
    Фото: из открытых источников

    — Министерство финансов РК не имеет отношения к данным публикациям и не проводит программ по выплатам, инвестициям или грантам для граждан через частные сайты, мессенджеры или социальные сети, — говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркивают, все официальные инициативы государственных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах.

    — Просим граждан не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные и не переводить денежные средства на счета неизвестных лиц. В случае выявления подозрительных схем рекомендуем обращаться в правоохранительные органы или сообщать о фактах обмана через Единый контакт-центр «1414», — отмечают в Минфине.

    Теги:
    Минфин РК Фейки
    Асель Елюбаева
    Автор
