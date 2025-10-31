Минфин РК опроверг фейк о «новой финансовой программе»

— Министерство финансов РК не имеет отношения к данным публикациям и не проводит программ по выплатам, инвестициям или грантам для граждан через частные сайты, мессенджеры или социальные сети, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, все официальные инициативы государственных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах.