Минфин РК опроверг фейк о «новой финансовой программе»
Министерство финансов Республики Казахстан сообщает о распространении недостоверной информации о «новой финансовой программе», действующей при поддержке Министерства, передает Kazinform.
— Министерство финансов РК не имеет отношения к данным публикациям и не проводит программ по выплатам, инвестициям или грантам для граждан через частные сайты, мессенджеры или социальные сети, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, все официальные инициативы государственных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах.
— Просим граждан не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные и не переводить денежные средства на счета неизвестных лиц. В случае выявления подозрительных схем рекомендуем обращаться в правоохранительные органы или сообщать о фактах обмана через Единый контакт-центр «1414», — отмечают в Минфине.