РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:06, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Минфин озвучил объем инвестиций в объекты Казахстана на Иссык-Куле

    Инвесторы планируют вложить свыше 26 млрд тенге в развитие объектов курортно-рекреационного хозяйства Казахстана на Иссык-Куле. Об этом на брифинге в Сенате сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге, ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По его словам, в строительстве спортивно-оздоровительного центра «Олимп», находящегося в ведении Министерства туризма и спорта, инвестором выступит компания Almara Petroleum. Объем инвестиций составит 3,7 млрд тенге.

    В развитие дома отдыха «Самал», принадлежащего Казахскому национальному исследовательскому техническому университету имени К. И. Сатпаева, инвестор готов вложить порядка 10 млрд тенге.

    По третьему объекту — спортивно-оздоровительному лагерю «Университет» — инвестор пока не определен. Однако по предварительным расчетам Минфина и Министерства науки и высшего образования, объем вложений составит 13 млрд тенге.

    Вице-министр отметил, что работа по реализации проектов была начата в начале 2025 года, не дожидаясь ратификации соглашения, что позволит завершить все объекты в срок — до конца 2029 года.

    Ранее депутаты Сената ратифицировали Соглашение между Правительствами Казахстана и Кыргызстана об урегулировании прав собственности РК на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области. 

    Соглашение продлевает до конца 2029 года обязательства казахстанской стороны по модернизации объектов до уровня 3-х и 4-х звездочных отелей с круглогодичным режимом работы. 

    Теги:
    Минфин РК Инвестиции Кыргызстан Центральная Азия
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум