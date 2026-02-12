Минфин озвучил объем инвестиций в объекты Казахстана на Иссык-Куле

По его словам, в строительстве спортивно-оздоровительного центра «Олимп», находящегося в ведении Министерства туризма и спорта, инвестором выступит компания Almara Petroleum. Объем инвестиций составит 3,7 млрд тенге.

В развитие дома отдыха «Самал», принадлежащего Казахскому национальному исследовательскому техническому университету имени К. И. Сатпаева, инвестор готов вложить порядка 10 млрд тенге.

По третьему объекту — спортивно-оздоровительному лагерю «Университет» — инвестор пока не определен. Однако по предварительным расчетам Минфина и Министерства науки и высшего образования, объем вложений составит 13 млрд тенге.

Вице-министр отметил, что работа по реализации проектов была начата в начале 2025 года, не дожидаясь ратификации соглашения, что позволит завершить все объекты в срок — до конца 2029 года.

Ранее депутаты Сената ратифицировали Соглашение между Правительствами Казахстана и Кыргызстана об урегулировании прав собственности РК на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области.

Соглашение продлевает до конца 2029 года обязательства казахстанской стороны по модернизации объектов до уровня 3-х и 4-х звездочных отелей с круглогодичным режимом работы.