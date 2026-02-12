Какие отели построит Казахстан на Иссык-Куле

Как сообщила сенатор Нурия Ниязова, соглашение продлевает до конца 2029 года обязательства казахстанской стороны по модернизации объектов до уровня 3-х и 4-х звездочных отелей с круглогодичным режимом работы.

Достигнута договоренность о возможности казахстанской стороны привлекать инвесторов. Соглашением устанавливается право собственности РК на четыре объекта. Первый — санаторий «Казахстан», который сегодня реализует Управление Делами Президента на озере Иссык-Куль. Срок его сдачи — предположительно 4 квартал 2026 года.

На территории санатория предусмотрен снос всех существующих зданий и сооружений, за исключением дачи № 1 Динмухамеда Кунаева, как объекта для сохранения историко-культурного наследия и увековечения памяти с преобразованием данного объекта в дом-музей.

Также между Казахским национальным исследовательским техническим университетом имени К. И. Сатпаева и инвестором подписано Соглашение о совместной деятельности, в рамках которого начата работа по сбору исходных данных для разработки ПСД для дома отдыха «Самал». Планируемое начало строительства — IV квартал 2026 года.

Кроме того, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби проводит подготовку технического задания для реконструкции спортивно-оздоровительного лагеря «Университет». По итогам будут определены окончательная стоимость реконструкции и срок окупаемости. Сегодня ведется работа по поиску альтернативных источников финансирования, в том числе за счет внебюджетных средств.

Еще одним объектом является спортивно-оздоровительный центр «Олимп». Министерством туризма и спорта осуществляются мероприятия по разработке ПСД и проектов инвестсоглашения на строительство.

В соответствии с Договором между Правительствами стран казахстанской стороне предоставлены во временное возмездное пользование земельные участки сроком на 49 лет общей площадью 58,8 га.

Кыргызская сторона гарантирует неприкосновенность арендуемых объектов и обязуется воздерживаться от действий, направленных на их изъятие в государственную собственность.