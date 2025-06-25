Минфин Казахстана выпустил еврооблигации на $2,5 млрд США

Республика Казахстан выпустила еврооблигации на общую сумму $2,5 млрд:

7-летние — $1,35 млрд под 5%;

12-летние — $1,15 млрд под 5,5%.

Даже в условиях нестабильности рынков Минфин смог достичь низкой доходности — на уровне стран с более высоким рейтингом (Польша, Саудовская Аравия, Чили) и значительно ниже, чем у стран уровня BBB (Мексика, Венгрия, Перу). Это один из лучших результатов для стран категории A/BBB в текущем году.

Достигнуть таких условий позволили сильный рост экономики, низкий госдолг, крупные валютные резервы, а также проведённые фискальные и политические реформы. Выпуск еврооблигаций также установил ориентир для будущих размещений казахстанских компаний.

Бумаги пройдут листинг в Лондоне, в AIFC и на Казахстанской фондовой бирже. Полученные средства позволили полностью рефинансировать ранее выпущенный займ.