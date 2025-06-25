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    09:10, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Минфин Казахстана выпустил еврооблигации на $2,5 млрд США

    Перед размещением команда Минфина провела встречи с 180 ключевыми инвесторами в Лондоне. Спрос в два раза превысил предложение — бумаги заинтересовали инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока, передает агентство Kazinform.

    Kaspi.kz успешно разместил еврооблигации на $650 млн
    Фото: Kaspi.kz

    Республика Казахстан выпустила еврооблигации на общую сумму $2,5 млрд:

    • 7-летние — $1,35 млрд под 5%;

    • 12-летние — $1,15 млрд под 5,5%.

    Даже в условиях нестабильности рынков Минфин смог достичь низкой доходности — на уровне стран с более высоким рейтингом (Польша, Саудовская Аравия, Чили) и значительно ниже, чем у стран уровня BBB (Мексика, Венгрия, Перу). Это один из лучших результатов для стран категории A/BBB в текущем году.

    Достигнуть таких условий позволили сильный рост экономики, низкий госдолг, крупные валютные резервы, а также проведённые фискальные и политические реформы. Выпуск еврооблигаций также установил ориентир для будущих размещений казахстанских компаний.

    Бумаги пройдут листинг в Лондоне, в AIFC и на Казахстанской фондовой бирже. Полученные средства позволили полностью рефинансировать ранее выпущенный займ.

    Теги:
    Минфин РК Рынок облигаций
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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