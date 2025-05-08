Холдинг «Байтерек» разместил дебютный выпуск еврооблигаций

Сообщается, что о запуске нового выпуска было объявлено 24 апреля, после чего холдинг провел маркетинговую кампанию, ориентированную на инвесторов из США, Великобритании, Европы и Азии.

- Значительный интерес со стороны крупных инвесторов свидетельствует о высоком уровне доверия и спроса на бумаги холдинга как со стороны локальных, так и международных участников рынка. Несмотря на высокую волатильность, наблюдавшуюся на рынках, холдинг эффективно воспользовался улучшением рыночной конъюнктуры. После объявления о выпуске мы провели переговоры с 30 инвесторами. 29 апреля была открыта книга заявок с первоначальным ориентиром доходности в 6%. В результате высокого спроса (более 1 млрд долларов США) окончательная доходность была установлена на уровне 5,65%, — прокомментировал глава холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин.

Распределение размещенных облигаций по регионам выглядит следующим образом: 56,1% пришлось на инвесторов из США, 18,2% — из Европы, 11,1% — из Великобритании, 8% — из Казахстана и 6,6% — из стран Ближнего Востока и Азии.

Данный выпуск стал первым для эмитентов из региона СНГ после введения США торговых тарифов в начале апреля текущего года и заложил основу для будущих выпусков еврооблигаций как самого Холдинга, так и других эмитентов из Казахстана и всего региона СНГ.

Это позволит холдингу укрепить свои позиции на международном рынке капитала, диверсифицировать валютные риски и расширить инвестиционные возможности для финансирования новых стратегически значимых проектов, что, безусловно, внесет существенный вклад в устойчивое развитие экономики страны.

Отметим, что организаторами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan и Halyk Finance. Еврооблигации «Байтерек» включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE), Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Ранее стало известно о том, что восемь триллионов тенге холдинга «Байтерек» для поддержки предпринимательства и реализации ключевых национальных и инвестиционных проектов уже в этом году дадут 1,3% дополнительного вклада в реальный рост ВВП Казахстана.