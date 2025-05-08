Восемь трлн тенге «Байтерека» дадут 1,3% дополнительного роста ВВП

На заседании штаба по обеспечению экономического роста Казахстана, прошедшем в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрели основные экономические показатели и инвестиционные проекты холдинга «Байтерек».

Как известно, для форсированного развития реального сектора экономики Правительство увеличивает капитализацию холдинга «Байтерек» на 1 трлн тенге, что даст возможность холдингу направить порядка 8 трлн тенге на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и реализацию ключевых национальных и инвестиционных проектов. На заседании штаба заместитель председателя холдинга Жандос Шайхы проинформировал об итогах первого квартала освоения выделенных средств – 1,2 трлн тенге, что выше планового показателя в 1 трлн тенге. Кроме того, объем валовой добавленной стоимости от вводимых в строй в этом году проектов, получивших поддержку через Байтерек, ожидается на уровне 521,5 млрд тенге.

Самый большой инвестиционный пул проектов сосредоточен в Банке развития Казахстана – 66 проектов на 2,2 трлн тенге финансирования в этом году. Основные отрасли вложений – транспорт, логистика и связь (34%), металлургия (19%), химпром (12%). От реализации всего пула проектов ожидается за весь срок финансирования получить вклад в экономику страны в виде новых производств, товаров и услуг в размере 37,8 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал уже в этом году составят 1,6 трлн тенге. В числе топ инвестиционных проектов БРК, планируемых к финансированию в 2025 году – завод по производству цианида натрия в Жамбылской области, сернокислотный завод в Туркестанской, крупнейшее казахстанское предприятие по производству горячебрикетированного железа в Костанайской области и другие.

181 инвестиционный проект на 1,5 трлн тенге этого года сформирован у Фонда развития промышленности (ФРП). Основные отрасли – развитие инфраструктуры (27%), металлургия (21%) и химпром (13%). Объем валовой добавленной стоимости за весь срок финансирования по всем проектам ФРП ожидается на уровне 19,4 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал уже в этом году составят 1,44 трлн тенге. В числе топ инвестпроектов ФРП, планируемых к финансированию в 2025 году, строительство пограничного ж/д перехода ТОО «Глобал Транс Компани», реконструкция энергоблока АО «ЕЭК», модернизация производства АО «Qarmet», строительство электрометаллургического завода ТОО «Rail Way Steel».

Qazaqstan Investment Corporation планирует вложить в 2025 г. порядка 500 млрд тенге в 10 инвестиционных проектов с ожидаемым ВДС за весь срок финансирования на уровне 2,8 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал составят 200 млрд тенге в этом году. ТОП-5 инвестиционных проектов QIC на этот год – развитие металлургического кластера в Карагандинской области, строительство заводов по производству кальцинированной соды ТОО «АралСода» и битума ТОО «Batys Bitum», парогазовой электростанции ТОО «Актауская энергетическая компания».

Фонд «Даму» в 2025 году запланировал увеличить объем льготного кредитования МСБ до 750 млрд тенге – практически в 3 раза больше, чем в 2024-м. В 1 квартале 2025 г. уже выдано 53 млрд тенге 755 предпринимателям. Объем гарантирования займов увеличен до 1,4 тыс. млрд тенге, в 1 квартале уже предоставлены гарантии на сумму 160 млрд тенге.

В части поддержки агропромышленного комплекса по состоянию на 6 мая 2025 г. Аграрная кредитная корпорация профинансировала заявки порядка 6 тыс. фермеров на 363 млрд тенге по льготной программе финансирования весенне-полевых работ с охватом посевных площадей в 5,8 млн гектаров.

По итогам заседания штаба вице-премьер отметил недостаточную представленность инвестпроектов по программе экономики простых вещей – производства востребованных на внутреннем рынке товаров, позволяющих заместить дорогие импортные и тем самым сдерживать инфляцию.