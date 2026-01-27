Минфин Казахстана пояснил, как будет реагировать на подозрительные мобильные переводы

Он рассказал, какие переводы могут показаться подозрительными.

— Если человек на протяжении трех месяцев от разных 100 лиц получает переводы, это подозрительно. Он же не может на той или день рождения собирать каждый месяц от разных людей? Ладно, если он собрал от своих коллег, тогда мы все это видим. Собрал на какие-то нужды — мы это видим. Но если он продает товар и от разных лиц получает разные суммы, мы это тоже видим, — сказал Ержан Биржанов на презентации цифровых инструментов Министерства.