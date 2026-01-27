Минфин Казахстана пояснил, как будет реагировать на подозрительные мобильные переводы
Вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил механизм проверки мобильных переводов физических лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он рассказал, какие переводы могут показаться подозрительными.
— Если человек на протяжении трех месяцев от разных 100 лиц получает переводы, это подозрительно. Он же не может на той или день рождения собирать каждый месяц от разных людей? Ладно, если он собрал от своих коллег, тогда мы все это видим. Собрал на какие-то нужды — мы это видим. Но если он продает товар и от разных лиц получает разные суммы, мы это тоже видим, — сказал Ержан Биржанов на презентации цифровых инструментов Министерства.
Он отметил, что при обнаружении таких фактов, налоговики не будут осуществлять какие-то штрафные санкции.
— Мы пошлем ему уведомление. Мы попросим объяснить, почему на ваши личные счета постоянно поступают деньги от разных лиц. И он сможет это объяснить, — сказал он.
Напомним, с января 2026 года в Казахстане изменятся критерии по администрированию мобильных переводов.