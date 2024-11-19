Минфин будет получать данные по активам казахстанцев из банков

- Президент поручил пересмотреть подходы по всеобщему декларированию. Сейчас декларацию сдают более 4 млн человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса. Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание Глава государства, - сказал О. Бектенов.

Однако, по его словам, на сегодня базы данных госорганов максимально оцифрованы.

- Усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги. Поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц. Для этого министерствам финансов и цифровизации следует обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации и налогового контроля, - заявил Премьер-министр.

Он поручил Минфину совместно с министерствами нацэкономики, юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые законодательные поправки и провести соответствующую работу в Парламенте.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отменили последний этап всеобщего декларирования.

Напомним, на первом Форуме работников сельского хозяйства в Астане Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству рассмотреть вопрос отмены последнего этапа декларирования.

О том, какие изменения ждут казахстанцев в Налоговом кодексе — читайте в материале агентства Kazinform.

Также мы писали о том, какие конкретные доработки планируются в рамках нового Налогового кодекса до его принятия в 2025 году.