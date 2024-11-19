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    11:21, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Минфин будет получать данные по активам казахстанцев из банков

    Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    - Президент поручил пересмотреть подходы по всеобщему декларированию. Сейчас декларацию сдают более 4 млн человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса. Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание Глава государства, - сказал О. Бектенов.

    Однако, по его словам, на сегодня базы данных госорганов максимально оцифрованы.

    - Усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги. Поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц. Для этого министерствам финансов и цифровизации следует обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации и налогового контроля, - заявил Премьер-министр.

    Он поручил Минфину совместно с министерствами нацэкономики, юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые законодательные поправки и провести соответствующую работу в Парламенте.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане отменили последний этап всеобщего декларирования.

    Напомним, на первом Форуме работников сельского хозяйства в Астане Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству рассмотреть вопрос отмены последнего этапа декларирования.

    О том, какие изменения ждут казахстанцев в Налоговом кодексе — читайте в материале агентства Kazinform.

    Также мы писали о том, какие конкретные доработки планируются в рамках нового Налогового кодекса до его принятия в 2025 году.

    Теги:
    Правительство Всеобщее декларирование Экономика Премьер-министр РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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