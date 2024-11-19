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    10:46, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Рядовых казахстанцев освободили от сдачи налоговой декларации

    В Казахстане отменили последний этап всеобщего декларирования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    8 млн казахстанцев освободили от обязательного декларирования доходов
    Коллаж: Kazinform

    Как сообщил на заседании Правительства министр финансов Мади Такиев, внедрение системы всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц в Казахстане реализуется поэтапно с 2021 года.

    В рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.

    В 2025 году обязательства по представлению деклараций возникают у оставшейся категории граждан (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие). Это порядка 8 млн человек.

    Вместе с тем, по словам министра, с момента принятия Концепции всеобщего декларирования прошло 14 лет. За это время:

    1. базы данных государственных органов и уполномоченных организаций оцифрованы,
    2. доля безналичных платежей достигла 86%,
    3. усилены финансовый и валютный контроль,
    4. налажен обмен данными по финансовым счетам в рамках международных соглашений (Страсбургская конвенция, FАТСA, СНГ — более 100 стран),
    5. широко распространены цифровые услуги.

    — В этой связи с учетом возможностей автоматизированного налогового контроля и в реализацию поручения Главы государства о пересмотре подходов к всеобщему декларированию предлагается освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах. Освобождение коснется более чем 90% физических лиц данной категории, — заявил Мади Такиев.

    При этом декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц:

    • имеющих активы за пределами Республики Казахстан;
    • совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн. тенге) в течение года;
    • получивших доход, облагаемый самостоятельно.

    Кроме того, гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.

    — Что касается налогового контроля, для фиксации имеющихся активов физических лиц, будет обеспечен механизм получения сведений от всех цифровых баз данных, в том числе банков второго уровня. Соответствующие законодательные поправки подготовлены, — добавил министр.

    Напомним, на первом Форуме работников сельского хозяйства в Астане Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству рассмотреть вопрос отмены последнего этапа декларирования.

    О том, какие изменения ждут казахстанцев в Налоговом кодексе — читайте в материале агентства Kazinform.

    Также мы писали о том, какие конкретные доработки планируются в рамках нового Налогового кодекса до его принятия в 2025 году.

    Теги:
    Всеобщее декларирование Мади Такиев Налоги Налоговый кодекс
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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