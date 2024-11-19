Рядовых казахстанцев освободили от сдачи налоговой декларации

Как сообщил на заседании Правительства министр финансов Мади Такиев, внедрение системы всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц в Казахстане реализуется поэтапно с 2021 года.

В рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.

В 2025 году обязательства по представлению деклараций возникают у оставшейся категории граждан (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие). Это порядка 8 млн человек.

Вместе с тем, по словам министра, с момента принятия Концепции всеобщего декларирования прошло 14 лет. За это время:

базы данных государственных органов и уполномоченных организаций оцифрованы, доля безналичных платежей достигла 86%, усилены финансовый и валютный контроль, налажен обмен данными по финансовым счетам в рамках международных соглашений (Страсбургская конвенция, FАТСA, СНГ — более 100 стран), широко распространены цифровые услуги.

— В этой связи с учетом возможностей автоматизированного налогового контроля и в реализацию поручения Главы государства о пересмотре подходов к всеобщему декларированию предлагается освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах. Освобождение коснется более чем 90% физических лиц данной категории, — заявил Мади Такиев.

При этом декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц:

имеющих активы за пределами Республики Казахстан;

совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн. тенге) в течение года;

получивших доход, облагаемый самостоятельно.

Кроме того, гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.

— Что касается налогового контроля, для фиксации имеющихся активов физических лиц, будет обеспечен механизм получения сведений от всех цифровых баз данных, в том числе банков второго уровня. Соответствующие законодательные поправки подготовлены, — добавил министр.

Напомним, на первом Форуме работников сельского хозяйства в Астане Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству рассмотреть вопрос отмены последнего этапа декларирования.

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