    11:12, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минэнерго упростило выход казахстанских производителей на международный рынок

    Были внесены изменения в Правила оказания мер государственного стимулирования промышленности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

    Фото: Минэнерго РК

    Минэнерго совместно с ОЮЛ «Международный центр развития нефтегазового машиностроения» продолжает системную работу по повышению доли местного содержания в товарах и услугах при реализации крупных международных нефтегазовых проектов в Казахстане.

    — В рамках этой работы внесены изменения в Правила оказания мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение отечественных товаров, работ и услуг на внутренний рынок. В частности, увеличен порог возмещения затрат на прохождение международной сертификации для отечественных производителей — с 3 000 до 15 000 МРП. Общий бюджет программы превышает 2 млрд тенге, — сообщили в ведомстве.

    Как отмечают в Минэнерго, эти меры позволят возмещать затраты до 60 млн тенге, что значительно снизит финансовую нагрузку на бизнес и риски, связанные с международной сертификацией. Получение соответствующих сертификатов расширит возможности участия казахстанских производителей в закупках нефтегазовых операторов, а также повысит экспортный потенциал, способствуя снижению зависимости от импорта.

    Ранее вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев рассказал о проводимой работе по обеспечению открытости и прозрачности аукционов в сфере недропользования.

