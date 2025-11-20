Минэнерго упростило выход казахстанских производителей на международный рынок

Минэнерго совместно с ОЮЛ «Международный центр развития нефтегазового машиностроения» продолжает системную работу по повышению доли местного содержания в товарах и услугах при реализации крупных международных нефтегазовых проектов в Казахстане.

— В рамках этой работы внесены изменения в Правила оказания мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение отечественных товаров, работ и услуг на внутренний рынок. В частности, увеличен порог возмещения затрат на прохождение международной сертификации для отечественных производителей — с 3 000 до 15 000 МРП. Общий бюджет программы превышает 2 млрд тенге, — сообщили в ведомстве.

Как отмечают в Минэнерго, эти меры позволят возмещать затраты до 60 млн тенге, что значительно снизит финансовую нагрузку на бизнес и риски, связанные с международной сертификацией. Получение соответствующих сертификатов расширит возможности участия казахстанских производителей в закупках нефтегазовых операторов, а также повысит экспортный потенциал, способствуя снижению зависимости от импорта.

Ранее вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев рассказал о проводимой работе по обеспечению открытости и прозрачности аукционов в сфере недропользования.