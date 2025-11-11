Более $70 млн инвестиций привлечено в разведку Казахстана на ближайшие 6 лет — Минэнерго

Он напомнил, что с 2020 года процедура проведения аукциона полностью автоматизирована и проводится на портале e-qazyna.kz.

В течении года министерство провело два аукциона, по результатам которых заключили 11 контрактов. В бюджет уплачено 10,6 млрд тенге. Привлечено $71,6 млн инвестиций в разведку на ближайшие шесть лет.

— В информационной системе ЕГСУ (Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан) уведомления направляются в электронном виде. В результате ежегодного мониторинга по итогам 2024 года направлено в адрес недропользователей 167 уведомлений о нарушении контрактных обязательств на общую сумму порядка 19 млрд тенге. На сегодняшний день в государственный бюджет погашено порядка 2 млрд тенге. Данная работа находится на постоянном контроле министерства, — отметил Кайырхан Туткышбаев.

Ранее сообщалось, что инвестиции в геологоразведку в Казахстане достигли 80 млрд тенге с начала года.