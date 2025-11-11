РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:55, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минэнерго расторгло 17 контрактов на недропользование из-за неисполнения обязательств

    В Министерстве энергетики сообщили о расторжении 17 контрактов на недропользование, удерживаемых без выполнения обязательств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Минэнерго расторгло 17 контрактов на недропользование из-за неисполнения обязательств
    Фото: Pexels

    Об этом на заседании Правительства рассказал вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. По его словам, работа ведется в рамках поручения Главы государства по ревизии участков недр, которые длительное время не осваивались. Возвращенные государству участки недр выставляются на аукцион для привлечения инвестиций. 

    Также вице-министр сообщил, что для увеличения доли отечественных товаров, работ и услуг в нефтегазовых проектах Министерство ведет постоянный мониторинг закупок недропользователей через информационную систему ЕГСУ. По итогам анализа принимаются меры для расширения участия казахстанских производителей.

    — Результатом данной работы стало подписание в текущем году 40 контрактов между крупными Операторами и отечественными производителями товаров на общую сумму $467,3 млн. Работа в данном направлении продолжается, — подчеркнул Кайырхан Туткышбаев.

    Ранее сообщалось, что в 2026 году геолого-геофизическую изученность страны расширят до 2,2 млн квадратных километров.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
