Минэнерго расторгло 17 контрактов на недропользование из-за неисполнения обязательств

Об этом на заседании Правительства рассказал вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. По его словам, работа ведется в рамках поручения Главы государства по ревизии участков недр, которые длительное время не осваивались. Возвращенные государству участки недр выставляются на аукцион для привлечения инвестиций.

Также вице-министр сообщил, что для увеличения доли отечественных товаров, работ и услуг в нефтегазовых проектах Министерство ведет постоянный мониторинг закупок недропользователей через информационную систему ЕГСУ. По итогам анализа принимаются меры для расширения участия казахстанских производителей.

— Результатом данной работы стало подписание в текущем году 40 контрактов между крупными Операторами и отечественными производителями товаров на общую сумму $467,3 млн. Работа в данном направлении продолжается, — подчеркнул Кайырхан Туткышбаев.

Ранее сообщалось, что в 2026 году геолого-геофизическую изученность страны расширят до 2,2 млн квадратных километров.