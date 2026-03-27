Миллионный ущерб бюджету: в Алматы осудили сотрудников СпецЦОНов
В Алматы суд вынес приговор пятерым сотрудникам СпецЦОНов города за незаконную регистрацию грузовых автомобилей, передает агентство Kazinform.
Следствие установило, что в 2023 году фигуранты дела зарегистрировали 18 грузовых транспортных средств по поддельным документам, умышленно исказив их фактический год выпуска.
— В результате противоправных действий государственный бюджет недополучил 164 млн тенге, предусмотренных в качестве сбора за первичную регистрацию транспортных средств, — сообщили в прокуратуре города.
Комплекс проведенных следственных действий и судебных экспертиз полностью подтвердил противоправную деятельность сотрудников.
В ходе досудебного расследования причиненный государству ущерб был полностью возмещен. Суд признал подсудимых виновными и назначил им различные сроки лишения свободы.