Миллионный ущерб бюджету: в Алматы осудили сотрудников СпецЦОНов

Следствие установило, что в 2023 году фигуранты дела зарегистрировали 18 грузовых транспортных средств по поддельным документам, умышленно исказив их фактический год выпуска.

— В результате противоправных действий государственный бюджет недополучил 164 млн тенге, предусмотренных в качестве сбора за первичную регистрацию транспортных средств, — сообщили в прокуратуре города.

Комплекс проведенных следственных действий и судебных экспертиз полностью подтвердил противоправную деятельность сотрудников.

В ходе досудебного расследования причиненный государству ущерб был полностью возмещен. Суд признал подсудимых виновными и назначил им различные сроки лишения свободы.