Коррупционные схемы в спецЦОНах выявлены в трех регионах Казахстана
СПК КНБ продолжается работа по выявлению и пресечению коррупции в сфере государственных услуг, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.
С начала 2026 года в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях установлены факты получения незаконных вознаграждений и злоупотребления полномочиями при организации деятельности автошкол и оформлении водительских удостоверений.
Так, в Астане изобличен бывший заместитель главы спецЦОНа, который на системной основе за взятки оказывал содействие гражданам в сдаче экзаменов и получении водительских прав.
Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге.
Также пресечена незаконная деятельность руководителей филиалов спецЦОНа г. Кокшетау и НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» г. Экибастуз. Установлено, что они получали денежные средства за организацию сдачи экзаменов подставными лицами.
Кроме того, в филиалах НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностными лицами, злоупотреблявшими своими полномочиями при перерегистрации недвижимого имущества и снятии обременений.
По указанным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
О том, как была устроена преступная система в автоЦОНах, мы писали ранее.