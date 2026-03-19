    10:07, 19 Март 2026 | GMT +5

    Коррупционные схемы в спецЦОНах выявлены в трех регионах Казахстана

    СПК КНБ продолжается работа по выявлению и пресечению коррупции в сфере государственных услуг, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

    Фото: КНБ

    С начала 2026 года в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях установлены факты получения незаконных вознаграждений и злоупотребления полномочиями при организации деятельности автошкол и оформлении водительских удостоверений.

    Так, в Астане изобличен бывший заместитель главы спецЦОНа, который на системной основе за взятки оказывал содействие гражданам в сдаче экзаменов и получении водительских прав.

    Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге.

    Фото: KНБ

    Также пресечена незаконная деятельность руководителей филиалов спецЦОНа г. Кокшетау и НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» г. Экибастуз. Установлено, что они получали денежные средства за организацию сдачи экзаменов подставными лицами.

    Кроме того, в филиалах НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностными лицами, злоупотреблявшими своими полномочиями при перерегистрации недвижимого имущества и снятии обременений.

    По указанным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    О том, как была устроена преступная система в автоЦОНах, мы писали ранее.

    Динара Жусупбекова
