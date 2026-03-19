Коррупционные схемы в спецЦОНах выявлены в трех регионах Казахстана

С начала 2026 года в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях установлены факты получения незаконных вознаграждений и злоупотребления полномочиями при организации деятельности автошкол и оформлении водительских удостоверений.

Так, в Астане изобличен бывший заместитель главы спецЦОНа, который на системной основе за взятки оказывал содействие гражданам в сдаче экзаменов и получении водительских прав.

Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге.

Фото: KНБ

Также пресечена незаконная деятельность руководителей филиалов спецЦОНа г. Кокшетау и НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» г. Экибастуз. Установлено, что они получали денежные средства за организацию сдачи экзаменов подставными лицами.

Кроме того, в филиалах НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностными лицами, злоупотреблявшими своими полномочиями при перерегистрации недвижимого имущества и снятии обременений.

По указанным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

