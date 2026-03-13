АвтоЦОНы: как была устроена преступная система

Технология обмана: как продавались права

По словам руководителя 1-го Следственного управления ДЭР города Шымкент Дастана Дарыбаева, расследование было инициировано на основании оперативной информации о нарушениях в работе автоцона. Одной только информации, разумеется, было недостаточно для задержания подозреваемых. Для сбора доказательной базы сотрудники ведомства провели комплекс оперативных мероприятий, включавших установку видеооборудования в местах предполагаемого совершения преступлений.

Собранные материалы дали исчерпывающую картину происходящего. Уже в феврале 2025 года под стражу был взят сам Жомарт Мурашимов, а также часть его ближайшего окружения. Аресты остальных участников группировки продолжались вплоть до апреля того же года. По итогам следственных действий финальный состав ОПГ насчитывал 15 человек.

Структура преступной схемы была продуманной и строго иерархичной. Для тех, кто не сталкивался с подобными системами изнутри, она может показаться неожиданно сложной.

Кадр из видео

— После того как потенциальный «клиент» находил выход на нужных людей и вносил оплату, его отправляли на сдачу теоретического экзамена. Личного присутствия избежать было невозможно — поэтому преступники прибегали к техническим ухищрениям. Непосредственно перед экзаменом человека переодевали в заранее подготовленную одежду, оснащённую специальным оборудованием: встроенной микрокамерой и наушником. В соседнем помещении находился «помощник» с ноутбуком и гарнитурой, который в режиме реального времени наблюдал за экраном компьютера экзаменуемого и подсказывал правильные ответы, — говорит Дастан Дарыбаев.

В тех случаях, когда использование наушника было невозможным — например, при плохом сигнале или высоком риске обнаружения, — в ход шел нетривиальный инструмент: вибрирующий собачий ошейник. Принцип был прост: одно нажатие означало первый вариант ответа, два — второй, три — третий и так далее. Сигналы передавались через вибрацию незаметно для окружающих.

Практическая часть экзамена также не оставалась без «поддержки». По данным следствия, сопровождение на автодроме обеспечивали специально подготовленные люди, которые формально не числились сотрудниками автоцона, однако были прочно встроены в преступную схему. Находясь в салоне автомобиля рядом с экзаменуемым в роли «официального» лица, они фактически направляли весь процесс.

Для состоятельных клиентов, не желавших даже появляться на практическом экзамене, существовала отдельная «вип-услуга»: за дополнительную плату на экзамен приходил совершенно другой человек.

Структура ОПГ: пирамида изнутри

Преступная группа Мурашимова имела четкую вертикальную структуру. Нижний уровень занимали так называемые «помогайки» — люди, искавшие клиентов и непосредственно подсказывавшие на экзаменах. Формально они не являлись сотрудниками автоцона.

Второй уровень — «бухгалтерия»: те, через кого проходили финансовые потоки. Третий уровень — координаторы, отвечавшие за организацию текущих процессов и связь между участниками группы. Вершину пирамиды занимал Жомарт Мурашимов — начальник шымкентского спеццона № 2, идеолог и организатор всей схемы.

Всего в группу входило 15 человек. Трое из них являлись ближайшими приближёнными Мурашимова. Остальные выполняли строго отведённые функции. Случайных людей «с улицы» в составе ОПГ не было: по данным следствия, костяк группы формировался из числа сотрудников и работников автоцона, а также из тех, кого Мурашимов лично знал и которым доверял.

Кадр из видео

Деньги, лимиты и фиктивная статистика

Основная часть преступного дохода оседала в кармане Мурашимова. Остальные участники получали строго установленные доли. Кроме того, внутри группы существовала система «лимитов» — своеобразных недельных бонусов за достижение определённых показателей по количеству «клиентов», прошедших как теоретический, так и практический экзамены.

Отдельного внимания заслуживает то, как ОПГ решала проблему отчетности перед вышестоящими инстанциями. Стопроцентная сдача экзаменов в одном из шымкентских спеццонов неизбежно привлекла бы внимание. Именно поэтому группа искусственно регулировала показатели: часть экзаменующихся намеренно «проваливали», чтобы поддерживать статистику провалов на реалистичном уровне. Например, если в течение дня на экзамен являлись 10 человек, нескольких из них умышленно не пропускали — ради правдоподобия цифр в отчетах, направляемых в Астану.

Согласно материалам уголовного дела, суммарный преступный доход ОПГ за всё время её существования составил более 66 миллионов тенге. Среди арестованного имущества подозреваемых — 6 квартир, 5 частных домов, 2 земельных участка, 15 автомобилей и 1 мотоцикл.

Организатор: кто такой Жомарт Мурашимов

Жомарт Равшанбекович Мурашимов родился 28 июля 1988 года. На должность начальника спеццона № 2 Шымкента он был назначен в 2020 году. К организации преступной группы приступил лишь в начале 2022-го — по всей видимости, пандемия коронавируса затормозила операционную деятельность автоцонов и не позволила реализовать замысел раньше.

К тому моменту, когда работа учреждений была восстановлена в полном объеме, Мурашимов уже хорошо разобрался в системе и знал, кого привлечь. К подбору участников группы он подходил с особой тщательностью.

Под стражу Мурашимов был взят 21 февраля 2025 года. Следствие продолжалось несколько месяцев, и в июле того же года материалы дела были переданы в суд. Однако до приговора Мурашимов не дожил: 18 августа 2025 года он скончался в следственном изоляторе. По данным сотрудников СИЗО, в последнее время он находился в медсанчасти в связи с хроническими заболеваниями — гипертонией и бронхиальной астмой. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила вследствие сердечно-сосудистой и полиорганной недостаточности.

19 декабря 2025 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкент вынес приговоры всем оставшимся 14 участникам ОПГ.

Обвинение было предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан:

— Статья 247 («Получение незаконного вознаграждения»), часть третья — деяния, связанные с получением вознаграждения в крупном размере либо сопряжённые с вымогательством;

— Статья 262 («Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них»), часть вторая — участие в организованной группе или преступной организации.

По совокупности статей фигурантам дела были назначены сроки лишения свободы от двух лет до шести лет восьми месяцев.

Жомарт Мурашимов был посмертно признан виновным также по статье 218 («Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путём»), однако от уголовной ответственности освобожден в связи со смертью.

Не только Шымкент: системная проблема

Хотелось бы, чтобы дело шымкентского спеццона № 2 было единичным случаем. Однако история с незаконным оборотом водительских прав в Казахстане насчитывает не один десяток лет, и случай с ОПГ Мурашимова — лишь один из многих.

Кадр из видео

Так, еще в 2024 году в сети получил огласку скандальный ролик, снятый в автоцоне Карасайского района Алматинской области: в кадре — группа людей на сдаче теории, одетых в одинаковые куртки со встроенными микрокамерами. Представители НАО «Правительство для граждан» в ответ заявили, что процесс сдачи экзаменов контролируется ежедневно, и только в 2024 году было выявлено более 300 случаев незаконного использования технических средств — от наушников до скрытых видеокамер.

Коррупция в автоцонах не ограничивается и сферой водительских удостоверений. За последние годы в Казахстане вскрыт ряд крупных схем, связанных с незаконной регистрацией транспортных средств.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, за период с 2023 по 2025 год территориальные департаменты возбудили 88 уголовных дел, связанных с незаконной постановкой на учет более 1,8 тысячи автомобилей. Ущерб государству составил 11,8 миллиарда тенге. По итогам расследований в бюджет поступило 900 миллионов тенге, наложены аресты на 1,5 тысячи автомобилей общей стоимостью 31 миллиард тенге и на имущество подозреваемых еще на 968 миллионов тенге.

В Алматы сотрудники нескольких спеццонов и посредники организовали схему с подделкой документов и перебивкой VIN-номеров автомобилей, позволявшую регистрировать транспортные средства в обход проверки подлинности и уплаты сборов. Было выявлено более 150 незаконно поставленных на учёт автомобилей, задержаны 17 человек. Ущерб оценен в 320 млн тенге.

Наконец, уже в 2025 году суд Талдыкоргана вынес приговор по одному из самых масштабных дел в этой сфере: организованная преступная группа из числа бывших руководителей и сотрудников спеццона на протяжении нескольких лет осуществляла незаконную регистрацию автомобилей, оформляла фиктивные документы и легализовывала транспорт без уплаты обязательных сборов. Государству был причинен ущерб на сумму свыше 9 миллиардов тенге. На скамье подсудимых оказались 22 человека; суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 12 лет.

Скриншот с видео

Дача взятки должностному лицу — это не просто нарушение закона, грозящее уголовным преследованием. Получение водительского удостоверения в обход установленных процедур создает реальную угрозу безопасности на дорогах: для самого «водителя», никогда не сдававшего настоящего экзамена, и для всех, кто окажется рядом с ним на дороге.

Пока существует спрос на «быстрое» решение вопроса — будет существовать и предложение. Это ключевой вывод, который следует из многолетней истории коррупции в казахстанских автоцонах.