Миллионные хищения и суды: какие нарушения выявил Антикор в Алматы

В Алматы в этом году проведено восемь антикоррупционных мониторингов и три внешних анализа коррупционных рисков, по итогам которых внесено 129 рекомендаций, 24 лица привлечены к ответственности. Об этом на брифинге РСК сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Арман Рахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Анализ коррупционных рисков и мониторинг показали определенные результаты в следующих сферах:

- В сфере экономики и финансов в рамках проведения мониторинга единого окна закупок предотвращены потери из бюджета на сумму 4,3 млрд тенге.

- В сфере образования по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в управлении образования выявлены хищения бюджетных средств на сумму более 457 млн тенге. По ним начато 4 досудебных расследования, еще по 3 материалам готовится заключение департамента внутреннего государственного аудита.

Также были возвращены в бюджет 734 млн тенге, предназначенные для фонда оплаты труда на 2023 год.

- В сфере здравоохранения по итогам мониторинга в деятельности наблюдательных советов здравоохранения установлена сумма необоснованных выплат членам наблюдательных советов в размере 53 млн тенге. Практика незаконных выплат прекращена. Также в данной сфере начался комплексный внешний анализ коррупционных рисков по всей республике.

- В сфере экологии внешним анализом коррупционных рисков в управлении экологии установлено, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются энергетические предприятия, транспорт и частные жилые дома, которые пользуются твердым топливом.

Установлены следующие коррупционные риски:

- не на должном уровне применяются меры по снижению выбросов от источников загрязнения;

- несоответствие общественного транспорта стандартам Евразийского экономического союза;

- незаконная выдача разрешений на вырубку деревьев;

- несоответствие квалификационным требованиям работников парка «Медеу»;

- создание административных барьеров и необоснованных проверок в отношении предпринимателей.

По итогам анализа к уголовной ответственности привлечены 2 должностных лица, к дисциплинарной - 4 сотрудника. Так, осуждены должностные лица Государственного регионального природного парка «Медеу», а также заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы.

В сфере строительства и жилья по итогам анализа коррупционных рисков в деятельности АО «СПК Алматы» установлено, что директор подведомственной организаций ТОО «ПКС» осуществил незаконную продажу 23 квартир по заниженной цене своим родственникам за что и был осужден.

В фискальной сфере за системную коррупцию изобличены трое должностных лиц таможенного органа, возбуждено 14 дел, все лица осуждены.

В земельной сфере за получение взятки в особо крупном размере изобличен заместитель руководителя управления земельных отношений.

В сфере инфраструктуры и дорог за взяточничество осужден на 5 лет лишения свободы генеральный директор «Алматыэлектротранс».

Также за взяточничество осуждены к штрафу в сумме 1 млрд тенге генеральный директор «Алматинских тепловых сетей» и взяткодатель. Главный инженер и руководитель управления капитального строительства осуждены к реальным срокам лишения свободы.

В сфере бизнеса защищены права 1056 предпринимателей, которым были необоснованно направлены списки в органы госдоходов к начислению платы за размещение наружной рекламы управлением городского планирования и урбанистики в нарушение АППК (без проведения заслушивания).

За вмешательство в предпринимательскую деятельность 3 должностных лица привлечены к административной ответственности по статье 173 КоАП. По 7 фактам привлечены к ответственности 4 лица по статье 465 КоАП за нарушение порядка и срока выдачи разрешения. Возмещено 9,2 млрд тенге. Наложен арест на сумму 5,4 млрд тенге.

Кроме того, в прошлом году за сообщение о коррупционных правонарушениях были поощрены 13 граждан на сумму 2,6 млн тенге. В текущем году 3 лица на сумму 520 тысяч тенге.