Миллионы паломников-шиитов собрались в Ираке на Арбаин

Миллионы мусульман-шиитов собрались в иракском городе Кербела на священный праздник Арбаин, который отмечается в знак 40-го дня траура по мученической смерти имама Хусейна, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году в паломничестве Арбаин в Ираке приняли участие более 21 миллиона мусульман-шиитов. В течение двух недель паломники из Ирана, Афганистана, Азербайджана, Бахрейна, Кувейта, Пакистана и Саудовской Аравии стекались в город Кербела, расположенный примерно в 100 километрах к юго-западу от Багдада.

Десятки тысяч паломников приезжают накануне самого дня Арбаин, который в этом году пришелся на 25 августа.

Арбаин, что в переводе с арабского означает «сорок», знаменует собой 40-й день траура по мученической смерти имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда и одного из основателей шиитской ветви ислама.

Арбаин является одним из крупнейших религиозных собраний в мире и важным событием для мусульман-шиитов, которые составляют большинство в Ираке и Иране.

Ежегодно миллионы паломников прибывают в иракский город Кербела, где Хусейн и его брат Аббас похоронены в двух огромных мавзолеях, расположенных друг напротив друга. В эти дни Кербела является центром шиитского мира.

Паломники свободно выражают свои страдания, плачут и рыдают в память о Хусейне, который был убит в 680 году во время битвы в Кербеле с Омейядским халифом Язидом.

Паломники приезжают в священный город, чтобы прикоснуться к позолоченной решетке, окружающей гробницу имама Хусейна, и просунуть через нее послания.

— Общее число паломников Арбаина… достигло 21 480 525 человек, — сообщили в учреждении, которое управляет мавзолеем Аббаса и отвечает за подсчет.

В прошлом году в паломничестве приняли участие около 22 миллионов паломников. Тогда наибольшее количество — четыре миллиона — прибыло из Ирана.

В этом году, по официальным данным, в Арбаине приняли участие около 3,5 миллиона иранских паломников. Организация мероприятия включает в себя координацию между различными ведомствами в Ираке и Иране, которые проводят встречи на протяжении всего года для успешного проведения Арбаина.

Ранее премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани издал директивы по усилению мер безопасности в период пика паломничества, подчеркнув важность быстрого реагирования на любые нарушения безопасности.

Тематика Арбаина в этом году связана с борьбой против угнетения. Поэтому лозунг мероприятия «Кербела — путь к Аль-Аксе» был выбран в связи с продолжающимся насилием против палестинского народа. Этот лозунг отражает стремление связать Ашура и борьбу за освобождение Палестины, заявляют организаторы.

Как отмечает Ходжат-оль-Ислам Хамид Ахмади, глава культурного комитета штаб-квартиры Арбаин в Иране, каждый год лозунг Арбаина тщательно выбирается на основе существующих условий и требований, в ходе чего консультируются с группой отечественных и зарубежных активистов и экспертов.

Напомним, 23 августа автобус с пакистанскими паломниками перевернулся в центральном Иране, в результате чего погибли 28 пассажиров и еще 23 человека получили ранения.