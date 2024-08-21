Автобус с пакистанскими паломниками перевернулся в Иране: есть погибшие

Автобус с пакистанскими паломниками перевернулся в центральном Иране, в результате чего погибли 28 пассажиров и еще 23 человека получили ранения, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на агентство IRNA.

По данным предварительного расследования, проведенного иранской дорожной полицией, авария произошла поздно вечером во вторник в провинции Йезд в центре Ирана.

- Эксперты дорожной полиции назвали причиной опрокидывания автобуса незнание водителем дороги, постоянный технический сбой в тормозной системе автомобиля, а также износ автомобиля, - заявил Рахим Хаджи Дехабади, начальник дорожной полиции провинции Йезд.

В результате аварии 23 человека получили травмы, 14 из них — серьезные. На момент аварии в автобусе находился 51 человек. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.

- К сожалению, в результате этой аварии погибли 11 женщин и 17 мужчин. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии, а шестеро уже выписаны из больницы, — сообщил иранскому телевидению генеральный директор по управлению кризисными ситуациями провинции Йезд.

Представители консульской службы Пакистана в Иране были приглашены в провинцию Йезд для расследования инцидента.

Паломники направлялись в Ирак для участия в ежегодном шиитском паломничестве Арбаин. Миллионы мусульман-шиитов ежегодно собираются в иракской провинции Кербела, что считается крупнейшим ежегодным публичным собранием в мире.

Мероприятие знаменует собой 40-й день траура («арбаин» в переводе с арабского - «сорок») после мученической смерти имама Хусейна бин Али, центральной фигуры в шиитском исламе и внука пророка Мухаммеда.