Миллионы на ЗОЖ: как казахстанцев пытаются сделать здоровее

Профилактика в цифрах

С 2021 по 2025 годы расходы на профилактику и пропаганду ЗОЖ выросли почти на 65% — с 134,5 млн до 211,2 млн тенге. Министерство здравоохранения подчеркивает: средства осваиваются полностью, что позволяет проводить массовые кампаний, направленные на вовлечение как можно большего числа казахстанцев в ряды сторонников здорового образа жизни.

В рамках этих программ реализовано более 123 тыс. тематических акций с охватом 2,3 млн человек, публикации и видеоролики в соцсетях.

— В социальных сетях мы провели активную работу по размещению тематических видеороликов и статей. Я думаю, это в любом случае помогает формировать культуру здорового образа жизни среди населения и дает широкую поддержку работе, которая проводится в этом направлении через подведомственные организации, — говорит руководитель управления Национального центра развития здравоохранения им С. Каирбековой Самал Лепесова.

Коллаж: Kazinform

В 2025 году на методологическое сопровождение и мониторинг мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактике социально значимых заболеваний было направлено 41,2 млн тенге, еще 9,1 млн — на анализ реализации национальной скрининговой программы.

— Таким образом, значительная часть средств направляется на профилактику, что соответствует международной практике развития превентивной медицины, — комментирует Самал Лепесова.

Цифры впечатляют, но важно, насколько они отражаются на изменении реальной жизни граждан — здоровом питании, движении, отказе от вредных привычек. Ответить на эти вопросы призвано ежегодное Национальные исследованием по ЗОЖ, которое проводит Минздрав.

Лидеры и аутсайдеры

По итогам социологического исследования, в 2025 году 35% респондентов показали высокую или удовлетворительную приверженность ЗОЖ. Это на 3% больше, чем в предыдущие годы, и почти на 11%, чем в 2021-м.

Особенно положительная динамика наблюдается среди женщин: 39,5% придерживаются здорового образа жизни, тогда как среди мужчин показатель ниже — 28,7%.

Различий между городом и селом почти нет: 34,4% — против 33,9%.

— Эти показатели говорят о том, что программы ЗОЖ постепенно охватывают всю страну, — говорит Самал Лепесова.

Инфографика: Kazinform

А вот возрастные и образовательные различия в портрете казахстанца, ведущего здоровый образ жизни, исследование выявило. Граждане с высшим образованием чаще следят за своим здоровьем (37,3%), а наименьшая приверженность принципам ЗОЖ отмечена у группы 30-44 лет — в период активной работы и семейных забот.

Среди регионов-лидеров по ЗОЖ оказались Туркестанская, Жамбылская, Костанайская и Карагандинская области, хуже со здоровым образом жизни — в Абайской и Восточно-Казахстанской областях.

«Эти данные подтверждают эффективность национальных стратегий укрепления здоровья и дают основания прогнозировать дальнейшее снижение факторов риска хронических заболеваний», — ответили на запрос в Национальном центре развития здравоохранения.

Привычки меняются медленно

В целом, результаты исследования показывают, что казахстанцы становятся более мотивированными заботиться о своем самочувствии. Но специалисты напоминают: поддерживать высокий уровень ЗОЖ необходимо непрерывно, особенно среди возрастной группы 30–44 лет и в регионах с низкой приверженностью здоровому образу жизни.

Согласно мировой практике, считать себя приверженцем здорового образа жизни человек может, если он не курит, достаточно потребляет в пищу овощей и фруктов, поддерживает физическую активность, умерен в алкоголе. Согласно статистике, по этим показателям привычки казахстанцев действительно меняются в лучшую сторону. Меняются, но медленно.

— Особенно заметны успехи среди молодежи: дети и подростки стали чаще заниматься спортом и реже употреблять табак и фастфуд, — подчеркивает Самал Лепесова.

В рамках Концепции развития здравоохранения до 2026 года определены два целевых индикатора по ЗОЖ: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и снижение распространенности табакокурения среди населения старше 15 лет (национальное исследование GATS).

По второму индикатору в 2025 году установлен целевой показатель на уровне 19%. А по данным Бюро национальной статистики, распространенность табакокурения за последние пять лет снизилась с 21,9 до 17,5%.

Фото: freepik.com

С одной стороны, динамика позитивная. Однако, согласно этим цифрам, курить все еще продолжает 3,4 млн казахстанцев, а это практически каждый шестой житель страны.

В стране работают сотни неправительственных организаций, усилия которых направлены на борьбу с пагубными привычками. Например, Фонд Esbol Qory последовательно выстраивает комплексный подход, направленный на защиту всех категорий общества от самых распространенных социальных недугов.

Глава фонда Жандос Актаев считает, что хотя в стране и проводится немало мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, но большинство из них носит все же разовый, акционный характер, и не всегда затрагивает глубинные причины зависимостей. Однако в одном общественники все же солидарны с чиновниками от Минздрава: альтернатива зависимому поведению есть лишь одна — популяризация здорового образа жизни.

— Мы считаем, что ЗОЖ — это не только спорт и акции, а прежде всего культура осознанного выбора, психологическая устойчивость и ценности. Без работы с внутренними причинами — тревожностью, отсутствием жизненных ориентиров, социальным одиночеством — профилактика остается поверхностной, — отмечает Жандос Актаев.

Одной из системных проблем он видит острую нехватку действительно профессиональных психологов и доступной помощи в этой сфере, особенно в регионах.

— Многие просто не знают, куда обратиться, либо не имеют финансовой возможности получить квалифицированную поддержку. На страновом уровне этот вопрос требует отдельного внимания и инвестиций, поскольку без психологической помощи борьба с зависимостью всегда будет неполной, — подчеркивает Жандос Актаев.

Фото: Kazinform

Укрепление культуры здорового образа жизни в Казахстане, по мнению эксперта, требует не только акций и статистики, но и системной поддержки — от доступной психологической помощи до формирования устойчивых ценностей, которые делают здоровье общей ответственностью государства и каждого человека

Сделает счастливее спорт

Психологи и эксперты в области ЗОЖ отмечают, что здоровье и физическая активность напрямую влияют на уровень удовлетворенности жизнью и психологическое состояние.

— Здоровый образ жизни действительно влияет на уровень счастья, но не только за счет гормонов радости и снижения стресса. Когда человек регулярно заботится о себе — о теле, режиме дня, отдыхе — у него появляется ощущение устойчивости и внутренней опоры. Это напрямую связано с субъективным чувством благополучия, — комментирует психолог Молодежного центра здоровья Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Жанна Сатыбалдиева.

Фото: из личного архива Жанны Сатыбалдиевой

При этом не меньше ощущение счастья зависит и от наличия близких отношений, ощущение значимости своей жизни, целей и умения справляться с негативными эмоциями.

— Счастье — это не постоянное хорошее настроение, а состояние внутреннего баланса и принятия своей жизни, — подчеркивает Жанна Сатыбалдиева.

Пока в Казахстане не проводились крупные национальные исследования уровня счастья, связанного с ЗОЖ и физической активностью, но локальные опросы показывают положительную динамику: активные граждане отмечают лучшее самочувствие, больше энергии и позитивных эмоций.

Массовый спорт — другой важный инструмент укрепления здоровья нации. Министерство туризма и спорта сообщает, что в 2024 году 41,4% взрослого населения и 30,4% детей и подростков регулярно занимались физкультурой.

Фото: primeminister.kz

— Популяризация массового спорта — ключ к формированию здоровой нации. На первом этапе пилотный проект единого ваучера охватывает крупнейшие города, объединяя государственные и частные спортивные секции, творческие кружки и дополнительное образование, — говорит заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев.

Сегодня более 240 тыс. детей посещают свыше 7 тысяч спортивных секций бесплатно — на это выделено 50 млрд тенге из местных бюджетов. Число спортивных инструкторов выросло с 4 000 до 5 625 человек, спортивная инфраструктура обеспечена на 55,1% на 1 000 жителей. В соответствии с Концепцией развития физической культуры и спорта на 2023–2029 годы этот показатель планируется довести до 65%.

В целом государственные программы по продвижению здорового образа жизни и развитию массового спорта демонстрируют свою результативность. По оценкам специалистов Минздрава и Министерства туризма и спорта, казахстанцы становятся заметно более активными и здоровыми. Однако истинное понимание того, насколько эти усилия эффективны в формировании здоровой нации, возможно лишь через комплексное исследование, которое объединит данные о физическом состоянии, уровне активности и психологическом благополучии населения.

При этом важно помнить: здоровье каждого человека — это солидарная ответственность государства и самого общества, где государственную поддержку должен подкреплять личный выбор.

