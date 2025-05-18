Миллиардное мошенничество: в Усть-Каменогорске осудили застройщика

Как сообщили в суде, 85 человек признаны потерпевшими.

Согласно материалам дела, в марте 2021 года предприниматель представил в СПК фиктивную справку о доходах своей компании.

— На основании подложных данных он получил от социально-предпринимательской корпорации 206 млн тенге на строительство. Однако впоследствии бизнесмен начал привлекать дополнительные средства с будущих жильцов, ссылаясь на дефицит бюджета и рост цен на стройматериалы, — сообщили в суде.

Строительство так и не было завершено, а собранные средства исчезли. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что жители Усть-Каменогорска вложили в долевое строительство почти 3 млрд тенге.

Ущерб почти 2 млрд нанесла одна из стройкомпаний и жителям Караганды, идет суд над директором.