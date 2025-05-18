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    01:22, 18 Май 2025 | GMT +5

    Миллиардное мошенничество: в Усть-Каменогорске осудили застройщика

    В Усть-Каменогорске вынесен приговор застройщику, собравшему с граждан более миллиарда тенге под обещание возвести три жилых дома, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    мошенничество
    Фото: АФМ

    Как сообщили в суде, 85 человек признаны потерпевшими.

    Согласно материалам дела, в марте 2021 года предприниматель представил в СПК фиктивную справку о доходах своей компании.

    — На основании подложных данных он получил от социально-предпринимательской корпорации 206 млн тенге на строительство. Однако впоследствии бизнесмен начал привлекать дополнительные средства с будущих жильцов, ссылаясь на дефицит бюджета и рост цен на стройматериалы, — сообщили в суде.

    Строительство так и не было завершено, а собранные средства исчезли. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.

    Ранее мы рассказывали, что жители Усть-Каменогорска вложили в долевое строительство почти 3 млрд тенге.

    Ущерб почти 2 млрд нанесла одна из стройкомпаний и жителям Караганды, идет суд над директором.

    Теги:
    Мошенничество Закон и право Восточно-Казахстанская область Суды Строительство Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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