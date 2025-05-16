Ущерб почти 2 млрд тенге: в Караганде идет суд над директором стройкомпании

Уголовное дело рассматривается в Казыбекбийском районном суде. Согласно материалам следствия, подсудимый совершил мошенничество в отношении более 50 человек, которые вложили свои средства в долевое строительство. Общая сумма ущерба составляет 1 миллиард 850 миллионов тенге.

— Часть пострадавших вложилась в строительство жилого комплекса «Барыс» на улице Муканова. Однако позже узнали, что дом возводится незаконно. Местные исполнительные органы заявили, что застройщик самовольно захватил землю и у него нет никаких разрешительных документов. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело, позже по решению суда, возведенный до второго этажа объект демонтировали, — говорится в материалах уголовного дела.

Фото: Айжан Мухамеджан

Как выяснилось, некоторые квартиры застройщик продал одновременно нескольким покупателям. Большинство «дольщиков» вложили средства в строящийся дом взяв многомиллионные кредиты в банках. Теперь они вынуждены платить огромные суммы за несуществующую квартиру.

— Это огромные деньги для нас. Мой муж скоро на пенсию выходит, как он будет платить, я не знаю. У меня сахарный диабет второго типа, я сейчас в онкологии наблюдаюсь, дочь на инвалидности. Я не знаю, что с нами будет дальше. Жить не хочу… Я требую, чтобы Токтаров свою вину признал и погасил ущерб перед нами, — говорит Калия Есиркепова.

Фото: Айжан Мухамеджан

После того, как снесли строящийся ЖК «Барыс» из-за несоответствия документации, компания SattiLuxStroy предложил перезаключить договоры — уже на квартиры в жилом комплексе «Алтын». Директор компании обещал построить его на улице Сатыбалдина, говорят пострадавшие.

Но по словам адвокатов Токтарова, одним из которых является мать самого подсудимого, новое строительство задержалось из-за корректировки проекта.

— Он никого не обманывал. Изначально поверил знакомому, который работал раньше в налоговой. Тот обещал помочь оформить все разрешительные документы. Сын поверил и отдал ему миллионы. Все прояснилось, когда его заставили снести «Барыс». Но и после этого он не обманывал никого, если бы его не арестовали, он бы уже достроил ЖК «Алтын». Срок сдачи у нас как раз второй квартал этого года. Также в договоре есть пункт, что срок может продлиться еще на полгода. Фактически ему не дали возможности строить этот дом. И говорят, что у нас там нет материала, у нас там мусор. Это не соответствует действительности, — сообщила адвокат застройщика Асия Токтарова.

Фото: Айжан Мухамеджан

Пока оформлялись документы на строительство нового ЖК, директора стройкомпании задержала полиция. Как выяснилось, на его имя поступило заявление от другого бизнесмена. По версии следствия, Токтаров обманом завладел его деньгами в размере 1 миллиарда тенге и обещал взамен выделить коммерческое помещение на первом этаже будущего ЖК «Казахстан», который тоже существовал лишь на бумагах.

Так же адвокат подсудимого уверяет, что люди, вложившие деньги в ЖК «Барыс» и «Алтын», поторопились подать заявление на Токтарова. Мол если бы они подождали немного, то получили бы свои заветные квадратные метры.

— Его обвиняют, что он собирал деньги с дольщиков. Это неправильная формулировка, он заключал с ними предварительные договоры купли-продажи. У нас каждый второй застройщик сначала начинает работы, а потом приводит в порядок всю документацию. Фактическая сумма исков, заявленная нашими клиентами, около 850 миллионов тенге. Причем среди них есть и такие люди, которым мы уже выплатили часть или они имеют на руках исполнительные листы, так как ранее обращались в гражданском порядке. Они тоже зачем-то повторно хотят подать свои иски в рамках уже этого уголовного дела. А бизнесмену 1 миллиард тенге уже возвращен, он уже претензий не имеет, — добавила Асия Токтарова.

Судебные разбирательства продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат контроль над застройщиками, привлекающими деньги дольщиков.