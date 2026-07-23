Миллиарды теңге и шесть крупных проектов: как обновляют дороги Косшы

В Косшы продолжается реализация шести крупных проектов по строительству и ремонту дорог. Часть объектов уже завершена, по другим работы продлятся до 2027 года. Об этом говорится в ответе акимата города на официальный запрос агентства Kazinform.

Самым масштабным остается проект «Строительство внутригородских дорог города Косшы (3-я очередь), стартовавший в 2023 году. Он предусматривает строительство и реконструкцию дорог на 12 улицах и должен завершиться в 2027 году.

— В 2026 году начато строительство 4,5 километров, а также планируется завершение работ на переходящих объектах, — сообщили в акимате.

В этом году работы ведутся на четырех улицах:

Тоныкок — 1,1 км;

Аркалык — 1,38 км;

Култегин — 1,1 км;

Махмуда Кашгари — 1 км.

Ориентировочная стоимость работ на 2026 год составляет 2,6 млрд теңге.

— Заключена предварительная договоренность с подрядной организацией ТОО «АБК-Автодор НС» о выполнении строительно-монтажных работ за счет собственных средств подрядчика, — отметили в акимате.

Сообщается, что на улице Тоныкок уже уложен бутовый камень и ведется устройство песчаного основания. На улице Аркалык подготовлено земляное полотно и продолжается укладка бутового камня.

В акимате Косшы также напомнили, что в 2025 году в рамках этого проекта завершены работы сразу на нескольких участках. Полностью благоустроены дороги в жилом комплексе «Сиреневый сад», на 1-й, 2-1, 3-й улицах, также улицах Алтын Дала, Сакена Сейфуллина, и на отдельных участках улиц Кашгари, Тоныкок, Култегин, Алихана Бокейхана и Балуана Шолака.

Помимо асфальтирования были подключены линии наружного освещения, выполнено озеленение, установлены дорожные знаки, нанесена разметка и оборудованы искусственные дорожные неровности.

Продолжается и капитальный ремонт дорог в селе Тайтобе. Проект реализуется с 2018 года и охватывает 25 улиц.

Как сообщили в акимате, на большинстве объектов уже выполнены устройство основания, укладка асфальта, установка бордюров и строительство тротуаров.

При этом финансирование проекта на 2026 год пока не предусмотрено.

Практически завершено строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города.

— Подрядная организация завершила выполнение строительно-монтажных работ по объекту. В настоящее время проводятся процедуры по приемке объекта в эксплуатацию, — сообщили в акимате.

Еще один объект — строительство улицы Жамбыла Жабаева на участке от улицы Казыбек би до улицы Алии Молдагуловой. Проект стартовал в 2024 году.

В прошлом году на его реализацию из областного бюджета были выделены 180 млн теңге. На эти средства был выполнен запланированный объем работ и уложен нижний слой асфальтобетона. Однако дальнейшее финансирование в 2026 году не предусмотрено.

Кроме того, город ожидает финансирования текущего ремонта дорог. Как уточнили в акимате, соответствующая бюджетная заявка уже направлена в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

Отдельное внимание уделено среднему ремонту одной из главных магистралей города — улицы Республики протяженностью 6,1 километра. Предварительная стоимость проекта составляет 3 млрд теңге.

После завершения ремонта движение на улице станет четырехполосным. Проект также предусматривает модернизацию системы освещения, установку водоприемников для отвода дождевых и талых вод, расширение тротуаров и строительство двух новых автобусных остановок — возле общественного культурно-спортивного центра и на участке улицы Республики до поворота на улицу Баубек батыра.

На сегодняшний день подрядчик завершил укладку первого слоя асфальтобетона и полностью установил бортовой камень. Сейчас продолжаются работы по укладке второго слоя дорожного покрытия и асфальтированию тротуаров.

Ранее стало известно, что 178 млрд теңге потратили на ремонт дорог в Акмолинской области.