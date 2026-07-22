178 млрд теңге потратили на ремонт дорог в Акмолинской области

В Акмолинской области за пять лет на ремонт дорог областного значения направили свыше 178 млрд теңге. Такие данные приводятся в ответе Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области на запрос агентства Kazinform.

Динамика программы

Судя по годовым спискам объектов, объем заявленных к ремонту дорог рос из года в год: в 2022 году в перечне числились 14 участков на сумму около 45 млрд теңге, в 2023-м — уже 23 объекта на 66 млрд теңге, в 2024-м — 25 объектов на 75,1 млрд теңге, а в 2025-м реестр достиг максимума — 27 объектов и 78,6 млрд теңге. По данным на 2026 год, в перечне значатся 15 объектов на 44,9 млрд теңге, однако год еще не завершен, и список, по всей видимости, будет пополняться.

Рост числа позиций в реестре во многом объясняется тем, что часть капитальных объектов имеет многолетний цикл строительства и переходит из года в год без изменения даты завершения — то есть работы по ним растянуты на несколько сезонов и учитываются в графике ежегодно вплоть до сдачи.

Кто строит дороги области

Среди подрядных организаций по объему освоенных средств лидируют:

· ТОО «АБК-Автодор НС» — около 52,1 млрд теңге по 9 объектам;

· ТОО «Кокшетау Жолдары» — порядка 38,3 млрд теңге по 13 объектам;

· ТОО «КокшетауАвтодор» — около 19,7 млрд теңге по 8 объектам;

· ТОО «Астана СтройМонтажИнжиниринг» — порядка 11 млрд теңге по 9 объектам.

Именно эти четыре компании обеспечивают основную часть портфеля дорожно-ремонтных работ в регионе.

Крупнейшие объекты

Самым дорогим проектом реестра остается капитальный ремонт автодороги КС-44 «Щучинск — Степняк — Валиханово» протяженностью 42 км и стоимостью около 9,54 млрд теңге — работы ведет ТОО «Кокшетау Жолдары». Нормативный срок строительства определен в 14 месяцев.

В числе крупных объектов также значатся реконструкция «Восточного обхода» города Астаны (участки 0-23 км и 23-41 км) общей стоимостью свыше 11 млрд теңге и капитальный ремонт дороги КС-15 «Бабатай — Волгодоновка — Береке — Булаксай» (15 км) стоимостью около 8,25 млрд тенге, реализуемый по конкурсу с рейтингово-балльной системой отбора подрядчика.

Источники финансирования и способ закупок

Более половины совокупной стоимости работ (свыше 52%) обеспечено совместным финансированием из республиканского и областного бюджетов (РБ/ОБ), еще порядка 43% приходится на объекты, финансируемые исключительно из областного бюджета. Отдельные объекты — в частности, ликвидация последствий паводковых разрушений — профинансированы из резерва Правительства РК.

Что касается способа определения подрядчика, три четверти стоимости всех работ (около 75%) приходится на объекты, закупленные через открытый конкурс. Оставшаяся часть распределена между конкурсом с рейтингово-балльной системой, закупками из одного источника (в том числе по факту несостоявшихся конкурсных процедур) и конкурсом с предварительным квалификационным отбором.

Итог

Данные показывают, что дорожная отрасль Акмолинской области находится в фазе устойчивого расширения: за пять лет число ремонтируемых участков выросло почти вдвое, а бюджет программы — примерно в 1,7 раза.

Ранее стало известно, что в 2026 году строительными и ремонтными работами охвачены рекордные 11 тыс. км дорог.