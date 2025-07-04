Миллиарды рублей задолжал бизнес в России

Страховые взносы в РФ считаются обязательными платежами компаний на пенсию, медицину и соцзащиту работников. С 2023 года бизнес отчисляет их по единому тарифу — по ставке 30% от выплат сотруднику (из них 22% идут на пенсии, 5,1% — на медуслуги, 2,9% — на прочие пособия).

Российские аналитики предполагают, что долги по страховым взносам растут, прежде всего, из-за ухудшения финансового положения бизнеса на фоне высоких ставок. Это особенно заметно в малом и среднем бизнесе, где оборотные средства в первую очередь идут на текущие расходы — зарплаты, аренду, закупки, но не на страховые отчисления.

Они отмечают, что в России в открытом доступе нет данных по отраслям и регионам, где сложилась наибольшая задолженность по страховым взносам. В этой связи они предполагают, что основная часть недоимки, вероятно, пришлась на сферы с высокой долей теневой занятости — строительство, торговлю, услуги.

По мнению аналитиков, такие риски особенно высоки и в угольной промышленности из-за падения спроса, санкций и логистических ограничений. Это касается, прежде всего, Кемеровской области, Красноярского края и Хакасии, где сосредоточены крупные шахты.

Кроме того, эксперты отмечают, что похожая ситуация может быть и в сфере туризма, поскольку отрасль страдает из-за природных катастроф.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году ожидается замедление темпов роста экономики, а также возможен спад в отдельных секторах. Все это усложнит положение компаний и замедлит своевременную уплату взносов.

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