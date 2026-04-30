Миллиарды на озеленение: в Атырау выявили системные проблемы

Часть запланированных работ не была завершена, в связи с чем проблема озеленения стала все более актуальной.

Как сообщил специализированный природоохранный прокурор Атырауской области Мирас Жалмурзин, за последние два года из областного бюджета на озеленение было выделено 5,4 млрд тенге. Кроме того, на 2022–2026 годы в рамках государственно-частного партнерства на озеленение города Атырау предусмотрено 9,2 млрд тенге. Однако работы в основном проводились только на центральных улицах города и вблизи объектов.

— В остальных районах города, особенно вдоль въездных дорог, зеленые насаждения не высаживались. Местные исполнительные органы объясняют это отсутствием летнего водопровода. Однако конкретные меры по решению данной проблемы не принимаются, — сообщил прокурор.

Также не были соблюдены требования механизма государственно-частного партнерства. Согласно условиям соглашения, подрядчик должен был профинансировать не менее 10% проекта, однако фактически 98% расходов были покрыты за счет бюджета.

— Это уже не партнерство, а обычный договор. Принципы государственно-частного партнерства не соблюдены. Дендрологический план должен был быть разработан до конца 2025 года, однако он не подготовлен. Со стороны городского акимата отсутствовал должный контроль, — дополнил Мирас Жалмурзин.

Кроме того, выявлены нарушения и в системе учета зеленых насаждений. В 2023 году на эти цели было выделено 56 млн тенге, однако разработанная система так и не была введена в эксплуатацию.

— Подрядная организация совместно с Научно-исследовательским институтом имени Бокейхана выполнила определенные работы. Акимат принял специально разработанный электронный проект. Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что данная система не применяется на практике. Бюджетные средства освоены, проект не завершен и не введен в эксплуатацию, — отметил специализированный природоохранный прокурор Атырауской области.

Ситуация в районах также остается неудовлетворительной. В Курмангазинском районе выявлено, что работы по озеленению выполнены не в полном объеме, а в Макатском районе установлено отсутствие 253 деревьев, указанных в документах.

В регионе 175 организаций обязаны заниматься озеленением. Однако только в 54 из них утверждены природоохранные планы. Деятельность остальных организаций остается без должного контроля.

— Это свидетельствует о недостаточном контроле со стороны государственных органов. В результате работы по озеленению не проводятся на должном уровне. Необходимо четко закрепить каждую территорию за конкретными юридическими лицами, — отметил прокурор.

По информации департамента экологии Атырауской области, за нарушение требований плана мероприятий по охране окружающей среды предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 326 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. В 2024–2026 годах к 26 хозяйствующим субъектам были применены штрафы на общую сумму около 8 млн тенге. Санкции также накладывались за невыполнение работ по озеленению и несоблюдение планов природоохранных мероприятий.

